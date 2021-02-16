《蘋果》日前報道引專家意見，指警員一旦改配9毫米子彈的半自動手槍，子彈殺傷力和彈匣子彈數量大增，擔心警員制服市民時「未必只開一槍，可以連開4、5槍」。美國警方研究報告亦顯示，當地警員改配半自動手槍後，處理武裝衝突所發射的子彈數目較使用左輪手槍多一倍。

《蘋果》昨報道，警隊有意選購9毫米子彈捷克或內地半自動手槍，替換軍裝警員使用的「老爺槍」史密斯威森M10左輪手槍。報道曾引述專家意見，指子彈殺傷力和彈匣子彈數量大增，擔心警員制服市民時「未必只開一槍，可以連開4、5槍」。

警方指報道「誣衊警方」，有關描述「毫無事實根據，誤導讀者」，惟報道說法卻獲外國文獻證實。根據時任美國紐約市警察局局長Lee P. Brown於1992年撰寫的《警員手槍的選擇 - 左輪或半自動手槍》報告，提到有證據顯示，半自動手槍可發射的子彈，較左輪手槍為多。

報告曾統計7次衝突 配備半自動手槍較左輪多發逾倍子彈

報告指，在紐約市警隊進行為期數個月的先導計劃期間，獲授權配備半自動手槍的便衣警員，在7次武裝衝突事件中，共發射59發子彈，即平均每次事件有8.4發；而使用點38口徑左輪手槍，則每次案件平均發射少於4發子彈。

此外，當地運輸局警員獲發半自動手槍後首年，在4次衝突事件時共發射了43發子彈，更是平均每次事件發射了10.7發子彈。報告明言，在紐約市街道人煙稠密，每發子彈均對途人和警員帶來巨大風險。

當時報告認為，美國紐約市警察局應續使用點38口徑左輪手槍；對警員和市民而言，點38左輪手槍仍屬最安全和有效的武器。

捷克兵工廠回覆指未接獲香港警隊「直接」聯絡 出口受歐盟規例約束

另外，《蘋果》亦報道過，香港警隊早前訂購美國SIG廠製造的衝鋒槍卻遭取消定單，有意轉為引入捷克烏爾斯基．布羅德兵工廠（簡稱CZUB）製造的CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍，供警隊反恐部隊使用。CZUB廠所屬的CZ集團於報道刊出後回覆《蘋果》指，CZ過往未曾參與香港警隊的招標，亦未接獲來自香港警方的定單。而香港警方至今未曾「直接」聯絡過CZ。

至於會否對港出售武器，CZ指其出口受捷克和歐盟相關規例約束，如未獲捷克國家有關主理部門簽發許可證，不得向香港警隊出售槍枝或其他產品。

《蘋果》早前曾聯絡CZUB廠的香港代理商保達投資公司，查詢是否代理CZUB產品、有否接受警方定單，及業務有否受歐美禁運武器到港影響等，但負責人當時回應指「冇嘢可以答你」。

民主黨前立法會議員林卓廷相信，捷克作為歐盟成員國，料會受到歐盟有關規定限制，預計香港警方要引入捷克槍械或會「凍過水」。他又指，警員使用槍械時，理論上需要逐槍發射，若疑犯已被制服便不應再開槍。惟實際上槍械彈匣中子彈多寡，考量上確有機會不一樣。

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