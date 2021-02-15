【本報訊】第四波武肺涉及多個地盤群組，建造業議會及香港建造商會上周三公佈，要求工人須持過去14天有效陰性結果才能進入地盤。有關計劃今日農曆年假後首個工作天開始試行，下周一全面實施。然而，有工程車司機業界人士指他們每日駕車出入地盤，處境亦屬高風險，惟計劃未提他們是否同須檢測，連日向不同部門機構查詢竟獲不同回覆，狠斥安排混亂。

業界憂開工受阻

身兼混凝土業職工會及泥頭車司機協會總幹事的陳三才指，兩會旗下有4,000多名田螺車及泥頭車司機，他們平時開工例必要出入地盤進行收泥頭或卸水泥等工作，然而上述計劃卻未提他們是否需要檢測。他指，上周三年廿九建造業議會及香港建造商會發出有關的檢測通告後，曾向兩會及環保署查詢，得到的答案卻不清不楚，其中建造商會指需要檢測，環保署則指不用，建造業議會則未找到。他批評計劃安排混亂，令司機們無所適從，但為有工開可進入地盤，已呼籲協會旗下司機自行檢測，以確保順利開工。

機管局曾因應三跑群組疫情，上周二起規定所有登乘前往三跑工地船隻人員，須持14天內有效陰性結果短訊，並出示身份證核對，否則拒絕登船。至年廿九，建造業議會以及香港建造商會將同類措施擴大至全港工地，計劃今起試行，下周一起全面實施。議會及商會更指將在措施實行後作定期巡查，並會檢視成效作適當調整。