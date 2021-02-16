網民前年11月發起「香港人反警暴，七區緊急行街」活動，當日沙田新城市廣場外發生警民衝突。有警員聲稱看見一名身穿黑衣的游泳兼健身教練在區內瀝源橋將斜孭袋丟入城門河，截停教練時遭推胸撼頭；警方其後撈起斜孭袋，在袋內發現6支汽油彈。案件今開審，辯方辯稱該袋非被告所有，亦不知袋內有甚麼物品，更指當晚河中尋獲其他袋或背囊。

被告林頒法（23歲）今就襲警及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪受審，涉於前年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員陳嘉銘，並且管有6支汽油彈。

涉案斜孭袋內有6個裝有汽油的玻璃樽，樽口塞有布條，袋內另有裝有汽油的膠噴壺、三個箭嘴、一個螺絲批，以及兩個打火機。

警方在獅子橋附近撈獲涉案斜孭袋

辯方透露，本案爭議點在於被告有否在瀝源橋上襲警及拋袋落城門河。辯方強調該袋不屬於被告，被告亦不知袋內有甚麼物件，警方是在獅子橋附近將袋打撈上來。

警員17185陳嘉銘供稱，事發時隸屬新界南第二梯隊第一小隊。當晚約10時，他穿上防暴裝，與數十名同袍在沙田大涌橋路近瀝源橋巡邏，從通訊機得知有三名身穿黑衫黑褲、揹背囊人士在担杆莆街，見到警車後向沙田中央公園逃走。他與同袍行至沙田大涌橋路及瀝源橋，準備進行兜截。

陳續指，他身處瀝源橋第一支燈柱時首次看到被告，被告身處第四枝燈柱，且向他迎面走來，雙方相距30米。瀝源橋燈柱街燈開啟，有充足照明。被告身穿黑衣，身旁沒有其他人，原本捧著一個黑色四方形袋，袋長約一尺，有帶狀物。及後被告向右將袋掉入城門河。

陳續稱，他認為被告行為可疑，於是急步走向被告，相距一米時大聲說：「警察！咪郁！」惟被告沒理會他，更突然加速大力推他胸前近肩膊一下。他攬著被告，被告不斷掙扎，用頭撞他右前額近眼眉，同袍終制服被告，並用膠手銬反鎖被告，估計歷時約兩分鐘。

辯方指警不能確認河上飄浮物是袋

陳隨即與女警用電筒照射城門河，在離兩人5米的河面發現一個與被告早前掉落河的袋子相似的袋狀物，兩者同是黑色，長約一呎，都有帶狀物。他發現袋子慢慢向大圍方向飄去，遂通知上司，希望能派出水警幫手打撈。他則送院治理，前額擦傷，右胸近肩膊感痛楚。

陳接受辯方盤問時同意，被告將袋掉落河的動作快捷，他看不到袋子是如何掉進城門河，亦聽不到聲音。他亦同意他與女警用電筒向河面照射前，不知橋上其他人有否向河擲物。

辯方指出，被告與陳相距30米，不認為陳能知道被告捧著的物品是黑色及長約一呎，陳能見到的可能只是一個點而已；又指當時河面沒燈光照射，環境幽暗，陳不能確認在河飄浮的是袋，有可能只是衣物。陳答不同意，稱袋會反光，仍飄浮時保持四方形，而衣物在河飄浮時會變形，又指女警使用強力電筒，可照射五米對開的河面。

辯方又指當晚發現另一背囊或袋，陳答沒印象及不知道。聆訊下午繼續。

【案件編號：STCC4008/19】

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