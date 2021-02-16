網民前年11月發起連日三罷並在各區堵路，17歲男生及27歲倉務員被控非法集結及違反蒙面法等罪，案件於粉嶺裁判法院開審。辯方盤問拘捕被告的警員時指，警員曾用警棍打頭，使用不必要的武力制服被告；警員稱沒有留意並引述警例謂「不可以打頭」。裁判官陳炳宙聞言揶揄謂：「如果個個都話寫咗唔可以做嘅就唔做，我就失業㗎喇。」另一名拘捕被告的警員作供時因發音不正，語焉不詳，需由裁判官連番更正；說到控罪相關的催淚彈殼時，更發現涉案物品實為催淚彈頭。

被告為香港西廚學院蘇姓男學生（17歲）以及倉庫管理員巢廷堅（27歲），他們共同面對一項非法集結罪，控罪指二人於前年11月13日與其他身份不明人士在新界大埔太和路參與非法集結。二人另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，控罪指蘇同日在大埔太和路身處非法集結時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品、即一個掛耳式口罩，巢則被指在太和路使用防毒面具。

警員稱指引訂明不可警棍打頭 官揶揄：個個跟足指引我就失業喇

蘇另被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指他同日在香港管有一支士巴拿、一把鉗及一包塑膠索帶。巢則另被控無牌管有彈藥罪，指他在大埔太和路管有四個已使用的催淚煙彈彈殼，而他未持有該等彈藥的管有權牌照。

證人朱詠儀督察作供指，當晚擔任小隊指揮官，晚上近8點半在太和路近南運路築起防線。

警員5890劉智斌供稱，案發當晚以便服裝束於新界北應變大隊處理公眾活動。至晚上9時許，他看見首被告全身黑色裝束，「有機會干犯非法集結」，於是上前追截。追至大埔中心三座地下，被告捉住門柄，準備逃入大廈，劉隨即以警棍擊打，希望被告放手，惟不成功。兩人隨後糾纏，跌入大堂。首被告掙扎，劉再以警棍制服他，並以膠索帶反鎖雙手。

辯方大律師盤問劉時指出，案發時尚有其餘兩名警察出動警棍，擊打首被告的頭部及軀幹。劉說未曾留意他們曾否揮棍，但稱指引訂明警棍不可打頭。裁判官陳炳宙要求劉直接回答問題，並揶揄稱如果人人都跟指引，自己便會失業。

警員口音不清語焉不詳 稱長袖衫作長衫 青色變清色

劉續答謂：「冇打頭，有打軀幹。」辯方大律師聞言指出打手便可以，為何要打軀幹。劉稱：「打軀幹可令佢唔再衝入去。」劉又補充謂，當時被告「冇縮手」，由於「一下冇反應，所以嘗試攻擊其他地方」。辯方指出，當時被告頭部流血，劉實使用了不必要的武力；劉不同意，並稱沒留意被告有否流血。

案中拘捕次被告、2016年才加入警隊的林姓警員23911供稱，當時隸屬新界北機動部隊C1小隊，在案發現場掃蕩。他形容當時次被告的衣飾是「黑長衫」，陳官聞言即謂：「黑長衫咪好似老夫子咁囉？」其後才搞清警員其實想表達的是黑色長袖衫。

另外，林姓警員口音不清，將青色水袋的「青」字讀成「清」音，又將被告跑往的方向稱為「斜上方」，但原意其實是指左前方。林姓警員又稱在被告所攜的青色水袋內發現四粒催淚「煙頭」，更正下才稱是彈頭。

林自言隸屬機動部隊，從612開始已使用催淚煙，每次都會執拾彈頭。此時陳官醒悟控罪書上指被告撿取的是彈殼，但庭上「失驚無神講彈頭」，而其後索取證物檢查時亦發現實是彈頭。案件下午續審。

【案件編號：FLCC914/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！