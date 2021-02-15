【本報訊】政府指不少市民農曆新年期間諱疾忌醫，一名初步確診的葵涌消防局消防隊目在病發後帶病上班10天，期間只服用成藥及感冒茶，又曾到青衣及青衣南消防局替更。由於消防員會共用更衣室，至少20名消防員被列為密切接觸者，需隔離檢疫。

自行服成藥 20同事送檢

衞生防護中心表示，染疫的53歲葵涌消防局男消防隊目居住元朗玻璃圍，2月4日起已有上呼吸道感染病徵，但他只服用成藥及感冒茶，並繼續上班，如常參與火警或其他事故的救援，但未知有否參與封區強檢行動；9日曾到過青衣及青衣南消防局替更，又到過元朗合益街市，直至2月10日早上落更後才再無上班。他2月14日到博愛醫院急症室求醫後初步確診，已轉送屯門醫院。

患者曾替更的青衣南消防局去年7月亦曾爆疫，四名消防員確診。衞生防護中心指消防局屬高危場所，消防員工作期間接觸緊密，共用休息室、廁所。患者病發後自行服食成藥控制病情的做法亦延誤了檢測。初步有20名消防員列為密切接觸者需送往檢疫，葵涌消防局須徹底清潔，所有工作人員需做檢測。

另一無源頭初步確診個案亦曾拖延求醫，鑽石山鳳鑽苑一名39歲家庭主婦2月9日起不適，延至2月13日病情惡化才到普通科門診求診，翌日交回深喉唾液樣本檢測呈陽性，期間曾到鳳德街市。石籬二邨石怡樓高層單位一名8歲女童亦初步確診，沒有病徵，其鄰居單位有三人早前確診，但兩住戶互不相識，女童家人亦呈陰性，估計現場可能有環境污染，女童接觸公共設施而受感染。

昨日五宗輸入個案中，第10783號來自菲律賓外傭驗出N501Y變異基因病毒。前日輸入個案中，第10769號經土耳其抵港的空中服務員亦被驗出帶有N501Y變異基因病毒。本港現有10宗須再確定類別的變種病毒個案。