俗稱「白屋」的三級歷史建築前域多利道扣押中心早年被政府批地予芝加哥大學，改建作香港校舍，工程期間卻錯誤將當中有逾80年歷史、屬二戰時銀禧炮台一部份的一幅弧形石牆拆卸。據知校方早於2018年8月時發現出錯，年底開幕時卻未有公佈，早前更一度刪去現場指示牌上有關誤拆古牆的描述。

校方2018年時將事件通知古蹟辦後，當局亦未有通知古諮會。有團體質疑校方有心隱瞞事件，有學者更批評古蹟辦處事求其，對歷史建築保育監管不足。

長春社於介紹牌上始獲悉誤拆事件

政府2013年以私人協約方式將前域多利道扣押中心用地批予芝加哥大學活化作香港校園，校園於2018年11月底完成並開放予傳媒參觀。《明報》日前報道指，芝大原來在活化施工初期，誤將位於校內銀禧炮台2號炮位後的一幅弧形石牆拆卸，至2018年時始發現錯誤。

發現事件的長春社高級公共事務經理李少文於2019年時在該炮台的介紹牌上獲悉事件，當時校方在牌上解釋：「在2013-2015年間進行的初步勘察，認為炮台弧形外牆屬後加的建築物的一部分，因而在大學施工期間將此外牆拆掉。但其後在詮釋及策展團隊進一步研究時，發現被拆去的弧形外牆原屬2號炮位不可分割的一部分，是認識過去防衞歷史的重要原（元）素，大學於是保留了弧形外牆的痕跡作詮釋用途。」

介紹牌上提及事件 曾一度遭刪去

不過，今年2月初《明報》發現此段文字已被刪去，經傳媒查詢後，該段文字現時重新補上。《蘋果》今日到場視察，見介紹牌上有該段文字，但若不細心察看並不為意，而古牆位置亦留有痕迹，但地上並沒有相關指示。

翻查資料，校方於2018年11月底曾開放校園予傳媒參觀，但隻字未提事件。但根據曾協助大學舉辦歷史講座的香港軍事史學者高添強稱，他早於2018年7至8月獲邀到校舍參觀時，校方已披露事件。校方亦曾通報古蹟辦，但翻查古諮會於同年底至翌年初的會議文件，全無提及事件。

當時屬委員的古諮會主席蘇彰德亦透露，項目沒有在古諮會會議討論，故不清楚詳情，至於是否需向古諮會交代則視乎事態發展和政府的回應是否需要跟進。

政府無監管 古蹟辦「求其」

李少文認為古牆被拆卸十分可惜，因該處反映香港二戰時的重要歷史，批評事件反映校方最初搜集資料不足，「完全唔明白點解佢要拆牆」，他稱校方拆卸後不但未有公佈事件，只在介紹牌上文字提及，遊人不容易發現，事後竟更一度將文字刪去，「好明顯做錯嘢又要隱瞞，之後被人踢爆先認錯，欲蓋彌彰。」他亦批評政府監管不足，只將校方資料照單全收，「唔明點解會批」，事後不但沒有公開事件，亦沒有通報古諮會，「始終係政府地，又咁大改動，有需要（向公眾）交代，日後亦要好好監察」。

屬前古諮會委員的高添強亦認為，事件反映校方研究不足，古蹟辦做事「求其」，「佢哋本身軍事專家一個都無，而且人又少，權力太細，根本做唔到嘢」。

發展局：芝大提交資料指屬後期加建構築物

發展局稱，根據芝大於2016年提交的保育方案及研究資料，位於2號銀禧炮台後方有一座工人宿舍，涉事弧形牆為工人宿舍的部份牆壁，而芝大提交的資料，該宿舍屬後期加建構築物。因宿舍影響了炮台原有的空間佈局，故此芝大建議將整個宿舍拆除，古蹟辦審視了資料及實地視察，認同拆除宿舍有助彰顯炮台價值，故不反對工程。而芝大在2018年找到新資料，顯示弧形外牆為原有防衞系統的一部份，但因古牆已拆除，故芝大保留了牆壁痕跡，並以文字詮釋有關改動。

芝加哥大學回應稱，就2號炮位事宜，大學委聘的文物保育專家團隊於2015年活化項目的初期曾進行研究，查考高空照片及新舊地圖等，亦曾電郵英國國家檔案館取資料，但未能成功，而2號炮位後方有一些後期加建及改建的設施，包括前皇家工程兵於50年代加建了工人宿舍及廁所。當時，顧問向古蹟辦提交保育方案時詳列研究結果，因彰顯炮台原有佈局重要，故認為拆去後期加建設施有助還原炮台佈局，包括該幅弧形外牆，方案在2016年5月通過古蹟辦審批。

稱為更新展示設施移除相關內容

其後，大學派員到英國國家檔案館搜集資料，始發現當年工人宿舍利用了弧形外牆加建而成，故決定在歷史詮釋板上展示炮台原有設計及炮台相片，以文字解說事件，再配合地上弧形外牆的痕跡以記載事件。大學在2018年11月向古蹟辦提交補充文件交代。去年2月，中心因疫情需暫停對外開放，校方更新文物展示設施，發現詮釋板尾段文字未能清晰顯示其在炮台遺址所展示的痕跡的位置，但在更新過程中，在未經仔細考量下先將該段文字移除，大學團隊察覺做法不合適，已即時還原內容，大學深感抱歉，將確保日後不會再發生同類事件。

遊客批保育兒嬉：拆咗就冇得補返

大學生李小組稱，對事件感到可惜，「點解唔睇清楚先拆？唔應該話拆就拆」。她又認為校方刪去文字屬多此一舉，又指香港歷史建築保育十分兒嬉，「好多都話拆就拆，至好多人講件事先嚟關注，呢啲拆咗就冇得補返。」

退休人士徐先生已來銀禧炮台多次，一直無留意到指示牌上提及誤拆古牆的文字。他坦言校方明顯未有細心研究歷史，而古蹟辦亦有責任監察工程及相關資料，認為拆卸古牆十分可惜，但政府一向均不注重古蹟保育，「都冇辦法」。

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