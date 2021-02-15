【本報訊】疫情放緩，政府卻不斷為防疫措施「加辣」，有電台報道指食物及衞生局局長陳肇始考慮在強制員工檢測和要求顧客使用安心出行程度外，加入接種疫苗作為進入處所的條件。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，接種疫苗或是通關的條件，但不適用於日常生活。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎直指，若政府把接種疫苗作為營業條件，便會結業，「我唔會用我哋或者顧客條命嚟博」。

疫情回落，政府初七起逐步放寬食肆營業限制和重開表列處所，陳肇始接受商台專訪時表示，若新增個案回落至單位數，政府評估過條件許可的話，將有更多空間考慮放寬，並指各政策局正與業界商討條件，研究要求各處所加強防疫措施，「一方面就係一定要啲員工要去做檢測；第二呢，都需要嗰個『安心出行』（程式）；咁第三，當然如果我哋話，真係到有疫苗嘅時候，希望大家會打疫苗啦。」

對於農曆新年前三周內26次「封區」僅找出20宗個案，陽性比率不足0.1%，陳辯稱封區成效並非取決於是否找到個案，又預告日後若有需要，政府會再封區強檢。她又指政府正爭取為前往廣東省或澳門的人士「鬆綁」，與內地恢復通關，將「回港易」計劃變成雙向，豁免邊境檢疫。

衞生防護中心總監林文健昨回應時指，接種疫苗應是自願行為，而且歐美的接種數據仍然收集中，需時了解疫苗對減低社區傳播的成效。

健身業界指寧結業

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，若接種疫苗是營業的必要條件，將選擇結業，「我唔會用我哋或者顧客條命嚟博，呢個政權從來唔會顧及我哋條命或者健康」，直斥林鄭政府已淪為「全世界最唔可信嘅政府之一」，不但無意開誠布公爭取信任，反而霸王硬上弓，「餓到你半死，冇工開喇，（商界）焗住咪接受囉，逼市民做，啲人唔去全民檢測，咪封區囉……好似黑社會咁，用揦鮓招」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，不排除接種疫苗是國際間通關和通航班的條件之一，但不適用於日常生活，「你話係唔係要打咗針至可以入餐廳食飯，我覺得好值得商榷，咁我哋𠵱家都日日（在餐廳）食飯㗎啦！」質疑做法只為推高接種率，「唯一清楚係，如果政府有咁嘅要求，好多人一定爭住打咗針先，接種率一定升」。立法會前議員尹兆堅亦斥政府藥石亂投，「大炮打烏蠅」，只為討好北京。

食物及衞生局發言人並無正面回應是否必須注射疫苗才可進入相關的處所，僅指政府會密切留意疫苗的研發及疫情的發展，參考世界衞生組織的相關指引，評估疫苗的安全和效用，及防疫措施的安排。