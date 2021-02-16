終審法院去年裁定，懲教署只規定男囚犯頭髮必須剪至「短至中度短」是違反《性別歧視條例》，但有指懲教署未有放寬男囚犯頭髮規定，反規定男女囚犯必須剪髮。前立法會議員邵家臻指，終審法院已表明要求男女囚犯同要剪髮是不可取的做法，批評懲教署做法是藐視終審法院的裁決。

暫未強制執行 先向「怕事」囚犯埋手

「石牆花」創立人、前立法會議員邵家臻今早在港台節目上證實，懲教署於上月底起要求女囚犯的頭髮長度不得長於腋下，並有女囚犯展示有關通告。惟據他了解，有關規定並未強制執行，暫先向比較「心軟」、「怕事」的囚犯「埋手」。他相信，單是羅湖懲教所也有千多名女囚犯，故署方也需分階段進行。

邵家臻又指，女囚犯早前聽聞要被強制剪髮後也表現激動，部份囚犯或埋怨因受司法覆核要被牽連，亦有女囚犯覺得，署方本身做錯事而遭終審法院判敗訴，卻要由女囚犯「找數」，署方做法並無道理。

邵家臻指，終審法院已表明要求男女囚犯同要剪髮是不可取的做法，認為懲教署卻實行該方案，是藐視終審法院的裁決。

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