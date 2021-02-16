涉及9名民主派人士的8.18非法集結案今日（16日）開審，被告包括壹傳媒創辦人黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，9人被控「組織一個未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」。案件預料審10日。《蘋果》正直播庭外情況。

案件今早在西九龍法院開審，被告之一的何秀蘭於8時45分到達法院，李柱銘及何俊仁隨後到庭。而黎智英的女兒、陳健民、黃浩銘今早也先後到法院旁聽。歐盟駐香港辦事處副主任Charles Whiteley於早上8時半左右亦到場，他早前在終審法院審理黎智英保釋案當日，亦曾一早到法院外排隊。

9名被告中，區諾軒早前表明擬認罪。李卓人昨也表示，今次案件不止自己而戰，更為香港人的遊行權利而戰，坦言有充份準備要入獄，惟仍無悔無怨。

港府早前委聘英國御用大律師David Perry任案件主控，惟在英國引起反響後，律政司指David Perry受壓下不來港，港府改聘資深大律師余若海領軍。本來今天會與代表壹傳媒創辦人黎智英的胞姊余若薇庭上上演姊弟決，惟余若薇因要接受隔離，未能代表黎出庭。

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