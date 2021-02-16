前域多利道扣押中心屬三級歷史建築，其範圍包括反映昔日二戰歷史的銀禧炮台中的2號炮位，不過同屬銀禧炮台一部份的1號炮位及3號炮位未有納入歷史建築範圍。芝加哥大學於2014年向中西區區議會表示，除2號炮位開放予公眾外，小徑亦可連接至其餘2個炮台，但今日（16日）實地視察，2個炮位完全荒廢，雜草叢生，其中一處更無正式小徑前往，有學者批評政府評級粗疏，不應將銀禧炮台分割，3個炮位應一併評級及保育，亦嚴重低估其歷史價值。

政府2013年將前域多利道扣押中心用地批予芝加哥大學活化作香港校園，翻查校方及政府於2014年底回覆中西區區議會文件提及，校方除修葺當時廢棄的炮位（即2號炮位）外，亦會建小徑連接地段外的小徑，讓公眾可欣賞銀禧炮台中其餘炮位，即1號及3號炮位。

2炮位雜草叢生 部份圍牆已破爛

《蘋果》今日到場視察，其中3號炮位可循校方的小徑連接校外小徑前往，不過該處已完全廢棄，雜草叢生，但由於未有進行工程改動，而其結構與2號炮位幾乎相同，故可見到尚未被拆卸的矮牆。根據資料，弧形外牆及內牆其實結成保護走廊，供炮手運送、儲存及傳遞炮彈，2牆其實相連，牆頂仍然可見昔日防衞的痕迹。

至於1號炮位的位置更隱閉，該處幾乎沒有正式小徑可前往，需行走較崎嶇的山路前往，現在部份位置已被大樹長草掩沒，而家部份圍牆已破爛不堪。

根據古諮會資料，域多利道扣押中心建於1950年代初期，用作英軍皇家工程兵的會所，中心內有一個已停用的舊炮位劃入其範圍內，該炮位原本是銀禧炮台（於1936至1939年建造）的一部份。中心現有建築物經過翻新，自1950年代末期起為警務處政治部所使用，政治部於1995年解散。

學者質疑港府將炮台拆件

香港軍事史學者高添強形容，該3個炮位均屬銀禧炮台的一部份，不明白政府為何將其分割，只將其中一個炮床（亦稱炮位）納入扣押中心範圍，他認為該處不但反映二戰時香港防衞歷史，除炮台外附近更設地下室作守衞之用，而域多利道扣押中心亦曾用作審問政治犯，亦反映了昔日香港重要歷史，「古蹟辦同發展局應該將整個炮台好好評級同保育，唔明白點解要拆件？」他批評政府部門各自為政，「起碼應該要有評級，做好基本修繕」。

長春社高級公共事務經理李少文亦稱，政府完全低估了炮台歷史，「又有香港囚政治犯、又有炮台，係好重要嘅殖民地歷史，一級（歷史建築）都不為過」。

芝加哥大學回應稱，2個廢棄的炮台事宜，因不屬校園範圍，大學不宜評論。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！