前年反修例運動期間，8月18日民陣發起維園「流水式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛民主派人士被控當天組織及參與未經批准遊行，案件今在西九龍裁判法院開審。除了正因國安法案件遭羈押的黎智英外，身為大律師的吳靄儀同被安排坐在犯人欄內應訊。據知，辯方找來監警會前國際專家小組成員Clifford Stott撰寫專家報告。

案件開審，9名被告中，除了黎智英正被還柙外，其餘被告均獲保釋。開庭前，法庭書記一度欲安排全部被告進入犯人欄坐，惟空間不夠。其後法庭安排9名被告分成兩排就坐，其中本案首5名被告、即黎智英、李卓⼈、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭坐於犯人欄內；而何俊仁、梁耀忠、李柱銘及區諾軒則坐在犯人欄外。每位被告之間均有約兩個身位的空間，惟只有黎與李卓⼈之間有三名懲教人員相隔。

黎智英今早由囚⾞押解至法院。黎在開庭前從囚室進入犯⼈欄，向旁聽席點頭數次，犯人欄中的數名被告均有向黎揮手。有旁聽人士高呼：「頂住呀肥佬黎，其他人身體健康！」

資深大律師蔡維邦向法庭表示，由於黎智英本周四將到高等法院就其他案件申請保釋，鑑於聆訊需時，而黎在本案的部份代表大狀需出席該聆訊，希望法庭批准當天不審訊。法官胡雅文提議當天可以改為播放控方影片，蔡維邦同意可彈性處理。

控方擬於審訊期間播放多段影片，包括警方開記者會交代反對民陣遊行、民陣公佈「流水式集會」安排的記招、遊行過程的新聞片段等等。

辯方邀專家就人群控制及管理撰報告

控辯雙方今商討同意事實內容，及後控方表示商討取得進展，惟李柱銘和何俊仁打算呈交專家報告，控方需先閱讀報告，未能開始舉證。

法官胡雅文詢問專家意見屬甚麼範疇，代表李何二人的資深大律師駱應淦表示是關於人群控制、人群管理方面，又謂辯方早前收到警方供詞後才能撰寫報告。

法官關注如此會否造成不公，指人群管控議題理應是辯方案情一部份，惟辯方於預審時沒提及有專家證供，法庭到現在才知悉，而明天便要開審，而且辯方到現時仍未取得報告。

代表黎智英的資深大律師蔡維邦向法庭表示，他亦希望先了解專家報告內容。法官因應情況，押後案件至明早續審。

據悉，該名專家是早前集體請辭的監警會國際專家組5名成員之一Clifford Stott。他早前自行分析資料，撰寫報告於學術網站發表，報告多次批評警方行動「戰略性失敗」，直斥香港警察合法性「完全崩壞」。

【案件編號：DCCC536/20】

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