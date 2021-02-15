2019年起的反修例運動，警方至去年底共檢控逾2,300人，一直支援運動被捕者的「612人道支援基金」（下稱「基金」）」曾支援約1,900人，涉及1,943宗案件，當中已審結的案件約697宗，466宗、約67%案件被告毋須入獄。基金信託人之一的何秀蘭指，逾六成人經過法律程序而免於監禁厄運，反映基金向被捕者提供法律支援，有助遭濫捕濫告人士獲得公平審訊；醫管局員工陣線主席余慧明早前因為參加民主派初選而被捕，也獲基金提供法律支援，她指尚有不少「手足」要上庭，冀港人持續捐助基金，支持有需要的被捕者。

記者：林俊謙

「其實當刻被捕，一定會有啲驚同不安，當聽到有律師陪伴，個人會定好多。」余慧明接受《蘋果》訪問時憶述，上月6日與50多名民主派人士遭警方國安處人員上門拘捕時，工會即時透過民陣聯絡基金的法律團隊，令她迅速獲得律師協助，能夠安定心神。她早前曾捐款支援基金，其工會亦曾為基金眾籌等，余稱：「我哋認為呢個基金一定要存在，一定要運作，因為大家見到每一日、每個禮拜，都有唔同手足上庭，佢哋要面對好多法庭程序，都要律師團隊幫手，基金可以幫到呢班手足有律師支援。」

除了法律支援，基金亦會在其他方面照顧被捕者。一直協助被捕朋友的社運人士杜志權向《蘋果》透露，有朋友前年12月至今在荔枝角看守所被拘押，基金一直為他提供「私飯」費用及部份律師費的支援，形容基金從未試過拖延或拒絕向其被捕的朋友伸出援手，「你個政權無恥咁用制度剝奪咗佢哋（被捕者）嘅人身自由，我哋（香港人）就盡量支援返佢哋」。

憂政府突凍結基金 可動用結餘每月維持於低水平

基金在反修例運動中擔當重要支援角色，事實上亦需要香港人財政支持，例如基金上月曾指，結餘僅181萬元，但該月預計開支達1,500萬元，呼籲市民捐款。基金信託人之一的何秀蘭接受《蘋果》訪問時，感激港人在基金公開呼籲後不足一周即捐近1,200萬元，因為擔心戶口有被政府凍結的風險，基金會將每月可動用結餘維持在低水平，何指：「最理想方法就係（捐款）左手嚟、右手去，（基金）需要幾多，大家捐夠後，就再留番下次。我哋明白要大家一齊掌握呢件事有相當難度，但希望大家試過一次兩次後都掌握到，令呢個支援能夠繼續，而不會增加額外風險。」

雖然基金早前公開呼籲後，月捐人數已由去年11月的20人增至本月的253人，但由於月捐只是佔整體捐款小部份，故此基金仍要每月獲得市民捐款支持，才能應付龐大的法律支援開支。

政府以「放大鏡」𥄫實 基金運作須合法謹慎

截至上月底的統計數字，因為反送中運動被警方檢控的2,300人中，獲基金援助的有1,907人，涉約1,943宗案件，其中已審結的約697宗，涉及約687人，當中毋須入獄，被判「罪名不成立」、「不提供起訴」、「撤控」、「社會服務令」和「感化」的案件共466宗；231宗被判入獄，當中113宗仍在服刑，54宗服刑完畢，44宗正保釋上訴。何秀蘭稱，上述數字反映警方濫捕濫告問題嚴重：「即係有六成幾人經過法律程序後，可以免於監禁嘅厄運。」這正反映基金透過提供法律支援令港人獲得公平審訊的重要性。

她估計未來濫捕濫告只會有增無減，認為港人當前最重要是不要因為政府打壓而成為「孤島」。對於個別人士質疑基金的申請過程複雜，何秀蘭解釋，因為政府一直「搵放大鏡睇住（基金）」，所以基金行事必須非常嚴謹、合乎法例，「惟有係咁，我哋先可以令呢個眾籌機制繼續運行落去」，強調未來會繼續以保護眾籌機制順暢運作為最大前提。

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