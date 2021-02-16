今天（16日）是農曆新年假期後首個工作天，不少企業均會向員工派發開工利市。多個行業的打工仔均表示今年的開工利是與往年相若。有從事飲食及廣告業的市民稱，期望疫情好轉後本港經濟能夠恢復。

疫市未有影響開工利是銀碼

從事工程業的鍾先生今年收到500元開工利是，與往年相若。他指利是銀碼多少視乎公司規模，難一概而論。鍾先生續稱，對今年經濟及其行業前景較為審慎，相信私樓市場及相關行業今年不會很活躍。

而從事廣告業的林生同樣收到500元開工利是，銀碼與往年相若，對此感到慶幸。他直言過去一年武肺疫情令百業蕭條，連帶影響廣告業，部份廣告公司亦有縮減人手，幸其公司有發展網上廣告，業績力保不失。林先生相信疫情有望於今年好轉，相信屆時廣告業前景會有所好轉。

市民對本港經濟及行業前景有信心

從事化驗的周先生今年雖然未拆開工利是，但他相信今年利市銀碼會與往年相若，約在600元上下。他笑言自己的公司在開工利是方面非常厚道，亦相信其行業前景穩健。

從事飲食業的陳先生，今年開工利是則為50元，與往年相若。陳先生認為，開工利是只是老闆給予員工的一點心意，他向來不太介懷銀碼大小。陳先生又稱，相信疫情未來會緩和，對本港今年經濟及行業前景有信心。

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