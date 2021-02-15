「世界在變，反貪不變」，但牙牙學語的幼兒入讀的幼稚園，竟也要防貪？廉署防止貪污處去年推出《幼稚園運作防貪指南》，供幼稚園工作者參考，當中提到常見誤解，如部份人誤以為法例容許收取少於500元的利益，包括家長送出的節慶禮品、旅行手信等，但原來任何人如沒有合法權限或合理辯解下送禮或收禮，均屬犯罪。有退休校長就提醒家長避免送禮，教師避免收禮，以免誤墮法網。

廉署過去5年接獲涉及幼稚園的貪污投訴數字按年下跌，由2016年的9宗下跌至去年的4宗，投訴內容主要涉及錄取學生及判授工程合約，尤以校方收生涉利益衝突較多。

廉署防貪處於2016年曾推出《幼稚園校董及職員行為守則範本》供校方使用，去年底再「加碼」推出一份逾百頁的防貪指南。《幼稚園運作防貪指南》共分為5個章節，內容涵蓋幼稚園的主要運作範疇，包括管治框架、採購程序、維修及改善工程的管理、錄取收生及人事管理，除以文字闡述貪污風險及監控措施外，亦加入漫畫插圖作處境描述。

首席防貪主任陳秀琼指，每年的收生季節，不少家長為求讓子女入讀心儀學校均各出其謀，更曾傳出有家長獲得幼稚園面試的內部資料，甚至透過捐贈、送禮等獲得入學資格等；《指南》分析錄取收生程序，包括前期準備工夫、處理入學申請篩選及評核申請者等，亦提出相關監管措施供校方參考。

《指南》包含部份常見誤解，如坊間不少僱主容許職員在特定情況，如節日期間接受利益，並設定接受利益價值上限，令人誤以為法例容許接受價值少於500元的利益。《指南》解釋，《防止賄賂條例》並沒有就可接受利益設定任何門檻或上限，如任何代理人或提供利益者沒有合法權限或合理辯解，接受或提供任何利益均屬犯罪。

民生書院退休校長、防貪諮詢委員會委員陳嫣紅指，部份家長出於尊重，會向老師贈送旅行手信、禮物等。陳指出，有關行為屬貪污陷阱，強調家長須避免送禮，學校亦應提醒老師盡量避免收禮，以免誤墮法網。

此外，防貪處在諮詢過程中發現，不少幼稚園校長及老師均認為維修及改善工程工作十分困難，「雖然佢哋個個都係幼兒教育嘅專家，但係一講到要做工程，佢哋都個個舉晒手投降」，故《指南》中加入了相關的處境研究。

陳秀琼舉例指，以往有負責老師處理工程工作時，會請學校附近的裝修公司到幼稚園視察，並就工程項目作出建議，如使用物料及價錢等，其後將建議直接複製到幼稚園的報價邀請文件中。她指出，早一步視察的裝修公司會比其他競爭對手更了解校方需要，規格中更可能包括只有該公司才具有的技術，如部份獨家代理的建築物料等，「咁佢哋就一定贏到呢份合約」，故有關做法並不理想。

《指南》附錄中亦附有大量幼稚園文件範本，如幼稚園校董及職員行為守則、工程合約報價或投標邀請信範本，以及錄取學生評核表格範本等。陳秀琼指，明白教師教學工作繁重，希望透過提供表格減少其行政工作，協助幼稚園落實防貪措施。她特別提到，在錄取學生評核表格中，雖然評核項目一向可由校方自行決定，但非常推薦校方在表格中加入「申報利益衝突」一欄，「為免相關同事遺漏呢個步驟，令大家唔會忘記，亦都會必定做到」。

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