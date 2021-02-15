【本報訊】新一份財政預算案下周三公佈，雖然財政司長陳茂波表明「加糖」有難度，但各黨派與商界續聯手要求政府「開倉」協助市民，其中職工盟促政府向全港市民「回水」最少一萬元，補償全數被對沖的強積金權益及設立失業援助金，料涉非經常開支約1,300億元。

職工盟昨指，四輪防疫抗疫基金開支雖達1,605億元，但當中四分三撥款直接發放給僱主或經營者，市民直接受惠的少之又少，認為全民「回水」才能為市民帶來及時雨；而疫情令裁員個案大增，取消強積金對沖最快至2025年才實行，故要求預留500億元，以特別供款形式，補償僱員全數被對沖的強積金權益，直至對沖安排正式取消。

商會促派5,000元消費券

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦於電台節目稱，派現金無助刺激本港經濟，但指政府可以向每名市民派發設有限期的消費券，「半年或一年內使用，唔用就失效，變相可刺激本地消費」，他建議金額為5,000元，估計涉及公帑約300多億元，料能直接在短期刺激消費，令經濟復蘇機會更高。

民建聯設街站促政府推出短期失業援助、並針對性協助「邊緣中產」，如設立租金扣稅等，該黨主席李慧琼指，政府面對疫情應審慎理財，但也應使則使，要求陳茂波續推短期紓困、派糖措施。