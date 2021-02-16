全長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路，其中一段雙拱鋼橋今日已運抵香港，稍後會安裝在將軍澳灣的橋墩上。大橋預料明年落成，連接將軍澳市中心至日出康城一帶，屆時將會是全港首條同時設有行車路、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。

長度接近三架波音747客機 重1萬公噸

運輸及房屋局局長陳帆早前預告，市民會於農曆新年間，見到一艘超大型船隻駛進將軍澳灣。雙拱鋼橋上今日（大年初五）運抵將軍澳灣，橋上印有承辦商中國路橋及顧問公司艾奕康（AECOM）的字樣。這段雙拱鋼橋以一年半時間建造，長約200米、長度接近三架波音747客機，重1萬公噸。陳帆指，要令大橋安全穩妥地安裝於橋墩上，需精準地掌握潮水漲退的時機，鋼橋的安裝工作將緊接橋身運抵後進行。

雙拱鋼橋外觀設計以「活力無限」為主題

陳帆又指，雙拱鋼橋的外觀設計以「活力無限」為主題，以兩個向外傾斜的橋拱，與逐漸收窄的V型橋墩構成相連圓環，呈現代表無限的數學符號，配合大橋的多元功能，帶出活力無限的信息。

全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋

將軍澳跨灣連接路預計明年落成，屆時將會成為全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋，亦是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，直通調景嶺和將軍澳市中心。陳帆表示，連接路未來可分流環保大道及將軍澳市中心附近道路的車輛，亦計劃連接高架橋與將軍澳海濱單車徑，組成沿海環迴單車徑，為單車愛好者提供一條安全、風景優美的專用通道。

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