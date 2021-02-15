【本報訊】地盤群組是武肺第四波疫情重災區，全港至少八個地盤先後爆疫，累計261人確診。本報連月追查，發現疑有屯門黑幫操控一個大型無牌飯堂，每日製作大量飯盒送到區內多個地盤，午飯時間更出動多架客貨車接載不同地盤的工人到飯堂飯敍；可是飯堂不但零防疫枱枱坐滿人，視二人限聚為無物，數百工人更車輪轉開餐，一旦有人染疫，恐成龐大傳播鏈，將病毒帶到不同地盤。因應爆疫嚴重，建築業界今日起要求工人持有陰性檢測證明才能進入地盤，希望有助堵截病毒。

該無牌飯堂位於屯門掃管笏路一間鐵皮屋，佔地5,000呎，場內擺放30張枱，同一時間可容納過百食客。記者連日觀察，發現飯堂朝早8時已開始處理食材，約10時起陸續將數百個外賣飯盒送到新界西至少三個建築地盤，一小時內出車近10轉，銷售點近至屯門掃管笏，遠至元朗屏山一帶，每日客人達數百人。

安排客貨車接載工人

每日上午11時是黃金時段，部份工人可經掃管笏路游繩落山到飯堂，飯堂亦服侍周到，會安排客貨車到不同地盤接載工人，來回10多轉，每次客貨車都接載六至八名地盤工，部份人屈蛇後車廂。在午飯高峯期，飯堂內至少半百人飯敍，但內裏全無防疫措施，工人入場不用量體溫，又無提供消毒搓手液。

飯堂分室外和室內，每邊可放15張枱，每枱可坐四人，室外的枱無裝隔板，眾人一路食飯一路談天，口沫橫飛，更有工人飯前飯後邊食煙邊傾偈；室內部份由大貨櫃改裝，場內飯枱雖設隔板，但空氣流通差，恐增加播毒風險。

警員曾到場未有入內

飯堂本身環境惡劣，廚房一地污水，食物放室外，飯堂主要提供50元的兩餸飯套餐，放置餸菜的鐵車雖有透明膠箱遮蓋，取飯處亦貼「取飯處 請配帶（戴）口罩」告示，但不少工人付款後拉低口罩輪住取飯，飲品櫃更是任人伸手去取。最恐怖是，飯堂內的地盤工來自區內不同地盤，各人一齊飯聚隨時互相傳染，再將病毒帶回各地盤，勢成強大播毒鏈。

不過，該飯堂行事相當小心，門外大閘貼上「只招待地盤工友」告示，又有大媽坐門口監視禁止「外人」進入。其中一日的午飯時段曾有警員接到「有燶味」報告到場，當時一名疑似話事人的白衣人立刻驅散食客，更高叫：「有差佬！戴返口罩唔好出去住，唔好坐埋一齊。」當時數名軍裝警曾走近閘口，但最終未有入內，其後與白衣人交頭接耳一番後便當場轉身離去。

新義安包攬利潤可觀

地盤群組不停爆疫，但該飯堂仍能穩如泰山，據知全因背後有有力人士操控。其實，屯門所有地盤飯生意均由新義安人馬包攬，外人不能插手，若有人打游擊式送飯爭生意，便會遭毀車報復，連屯門新義安人馬亦因此內訌，上月區內最少三個地盤飯攤遭持刀惡漢搗毀送餐車及飯盒，警方事後以涉刑事毀壞、行使虛假文書及刑事恐嚇等拘捕七人。

不過近日兩幫人馬已「傾掂數」，屯門市中心一帶由綽號「排骨」的小頭目經營，青山公路及掃管笏一帶則由「儍沛」人馬掌控。其實地盤飯始祖「肥媽」，90年代靠新機場地盤的外賣飯生意撈得風生水起，引來各幫分一杯羹，釀成多次黑幫打鬥案。近年屯門有多個公私營地盤動工，單是掃管笏最少有三個大型項目，包括星堤二期及Grand Napa等，以每個地盤逾百工人，每日供應大批地盤飯，利潤十分可觀。

對無牌飯堂安排不同地盤工友一起用膳，感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為有機會增加病毒在不同地盤群組傳播，一旦有工友從飯堂染疫，便會將病毒帶回自己工作的地盤。

食環署指，該屯門掃管笏路處所為無牌食肆，去年11月至今接獲四宗投訴，已派員巡查11次，並檢控負責人。據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業即屬違法，最高可被判罰款50,000元及監禁六個月，另加每天罰款900元。