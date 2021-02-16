市民前年12月在愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，其間警方與示威者發生衝突。當日有學生被指踢高級督察的背部，隨即被捕；及後有示威者疑拉著該學生的背囊，以阻止警員拘捕學生，另有青年涉推撞現場一名警長。案件今在區域法院再訊時，涉推撞警長的青年表明打算認罪，並主動提出撤銷保釋，還柙至今年5月正式答辯。至於另外兩名被告則不認罪，將於明年3月受審。

三名被告學生蕭子峰（21歲）、無業梁嘉偉（22歲），以及學生陸家裕（22歲）早前被控一項暴動罪，控罪指三人於前年12月22日在中環愛丁堡廣場大會堂低座外，連同其他身份不詳的人參與暴動。

梁另被控一項襲警罪，控罪指他於同日同地襲擊在正當執行職務的警長B。控方早前修改控罪詳情，披露警長編號為58747。

梁今透過代表大狀表明擬承認暴動及襲警罪，並主動提出放棄保釋。首席法官高勁修押後其案件至5月18日正式聽取答辯，其間梁須還柙。

而蕭及陸則表明不認罪，他們的案件押後至明年3月14日開審，審期預計5天。蕭另被控一項襲警罪，控罪指他於同日同地襲擊在正當執行職務的高級督察A。控方早前修改控罪詳情，披露高級督察編號為34135。

陸則原本另被控阻礙公職人員罪，指他阻礙警長B執行公務。控方早前改控一項協助罪犯罪，指陸於同日同地在蕭子峰觸犯襲警罪後，知悉或相信蕭有罪，並在無合法權力或合理辯解下把已被警察53734制服的蕭拉走，而意圖妨礙拘捕或檢控蕭。

【案件編號：DCCC665、667/20】

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