【本報訊】目前投考消防員的人士以港人為主，但近年多了少數族裔。港府上月起圍封多區強檢，少數族裔聚居的佐敦率先被納入範圍，有份協助封區的消防處人員指，部份少數族裔閱讀中、英文有困難，未必即時接收到新聞資訊，易有爭拗，幸好隊員中有不少少數族裔人士，大家同聲同氣，最終化解了不少紛爭。

用烏都語「拆彈」

現時消防處共有七名少數族裔人員，包括一名消防隊長、五名消防員和一名救護員，共佔整體人數約0.07%。

政府上月在佐敦進行首次大型圍封強制檢測行動，巴基斯坦裔消防隊員簡華生 （KHAN Mohammad-raza）憶述，當時有一名同是巴裔但不諳中、英語的街坊質問在場人員為何不讓他外出、為何要接受檢測等，同事即向他求助，他以烏都語向對方解釋，最終順利「拆彈」。

另一名巴裔隊員穆偉健（MOHAMMAD Shakir）表示，當日有女街坊誤以為會長期封區，擔心家中嬰兒奶粉用完，萬分焦慮，其後經他解釋，女街坊始放下心頭大石。

消防處2015年起讓招考者可選擇使用英文應考能力傾向筆試，以鼓勵更多非華裔人士投考，穆偉健正是首名以英文應考成功的消防員。他指少數族裔除了操流利廣東話，一般懂得英文和烏都語，是他們的優勢。他建議非華裔人士若在普通中學教育文憑（GCSE）的中文科考獲B級或以上成績，可嘗試投考消防員。