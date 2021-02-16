踏入牛年，多數打工仔歡度4日公眾假期後，都會於今日初五（16日）啟市，而每年開工的指定動作，就是逗「開工利是」。但今年各行各業都受武漢肺炎疫情重挫，不少企業都未有如以往般對外透露利是金額，少數「報喜」的企業包括叙福樓集團、縱橫遊，金額與去年一樣，維持不變，基層員工大派「百元利是」。

縱橫遊管理層收「大封」利是

旅遊行業為疫情重災區。早前表示無裁員計劃的縱橫遊則表示，今年的開工利金額維持多年做法，一般員工有100元、管理層則有500至1,000元，受惠員工約百多名。雖然旅遊業受疫情打擊，但縱橫遊指因應節日屬一年一度，未有縮減金額。

上月宣佈遺散全數120名導遊的東瀛遊，亦一改以往做法，拒向傳媒透露「開工利是」金額。東瀛遊執行董事禤國全僅指，今年會派利是但「冇乜特別」。翻查資料，東瀛遊過去多年都有抽開工利是環節，金額如常分為100、500及1,000元，豪派幾十萬元。

香港迪士尼樂園度假區發言人亦拒透露利是金額，僅指按照中國傳統，會向所有全職及兼職演藝人員派發開工利是，以表達心意，並象徵新一年有一個好開始。

叙福樓過年前「新春賞金」金額加碼

飲食業亦因禁晚市堂食等措施大受打擊。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，雖然市道艱難，但今年開工利是「冇縮水」，金額與去年一樣，並保留派雙封利是的傳統，「我見到嘅員工亦會額外再畀」，透露如逗齊3封利是約有數百元，受惠員工約800人，開支數十萬元。此外，他亦透露，集團今年如常於過年前發放「新春賞金」，金額更勝去年。

黃解釋疫市照派利是，除了取其「意頭」，更希望可慰勞員工於疫情期間的努力。他直言，飲食業多基層員工，於疫情期間經常於前線接觸食客，承受一定染病風險，「依家疫情仲未有停嘅跡象，上半場打完，要靠佢哋努力埋下半場，可能仲艱難都未定」。他估計，政府再推「保就業」措施機會微，企業要自食其力度難關，「冇咗同事，間公司注定失敗」。

外賣速遞平台「戶戶送」指，每年農曆新年均有向公司員工及送餐專員派利是的傳統，希望未來一年事事順利，但拒透露利是金額。

眾安國際派「金牛」 銀行界中最寬綽

早前銀行業已宣佈牛年的開工利是安排，當中以虛擬銀行「眾安國際」最寬綽，大派「金牛」利是1,000元。而傳統大行如滙豐銀行、中國銀行則向員工派500元電子利是；渣打銀行的員工每人可獲一封100元的開工利是，亦可透過抽獎，額外獲50至2,000元的幸運大利是。恒生銀行的開工利則維持過去做法，料每封20元。

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