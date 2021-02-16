港府上月底起多次封區強制檢測，近日確診數字回落但無助挽回民望。香港民意研究所今日發表最新特首民望，特首林鄭月娥的最新評分為31分，支持率為18%，為去年9月以來新低，反對率為70%，民望淨值達負52個百分點。有學者批評林鄭只揣摩北京意思行事，不顧香港民意，指港府應按民望水平支薪。

香港民研繼上月18至22日後，再於本月2至4日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,018名香港居民。兩次調查之間港府多次封區，林鄭亦曾出席由建制派掌控的立法會答問大會。調查顯示，市民對林鄭的最新評分僅31分，有42%受訪者更給予林鄭0分，其支持率為18%，為去年9月以來新低，反對率為70%，民望淨值為負52個百分點，最新評分及民望淨值分別比半個月前分別微跌1及3個百分點。

司長方面，財政司司長陳茂波的民望為三司中最高，評分有35.2分，望淨值則為負21個百分點，比一個月前下跌7個百分點，創去年5月以來新高，其次為政務司司長張建宗，評分為31.2分，民望淨值為負31個百分點，為去年12月以來新低，至於包尾的律政司司長鄭若驊，評分只有23.8分，但已是2019年6月反修例運動以來新高，民望淨值為負50個百分點，比一個月前回升2個百分點，為去年12月以來新高。

陳家洛：市民心水清 令特首有切膚之痛

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，特首民望維持低位，市民容易感到見慣不怪，強調不民主政府正是希望人民對民意感到「麻痺」。他認為調查結果反映市民心水清，即使特首及官員到處落區抗疫等，但市民仍對他們評分甚低。

陳續指，特區政府除要應對香港市民外，也要應付北京意思，形容是「民意對上意」，民意能科學化地透過調查顯示，上意只能揣摩，兩者間的張力為今時今日香港深層次矛盾，港人絕不能對港府只顧上意見慣不怪，任由港府踐踏香港核心價值。他以公私機構使用公帑要按表現「把關」，直言若科學地看待民意，特首與司長的薪酬都要與民望掛鈎，「如果評分得兩到三成，佢哋兩折三折支薪得唔得呢？」陳認為，做法令特首有切膚之痛，不能揣摩上意而不顧民意。

鍾劍華：勿對港府封網掉以輕心

對於中國禁播BBC新聞，香港電台跟隨停止轉播，陳家洛指事件令人「打冷震」，形容港台緊跟黨指令，強調香港不應跟隨新聞自由水平低的內地的做法，指香港沒有新聞及言論自由，等同失去支撐香港高度自治的核心價值基礎。陳又指，不少人的言論被警方國安處追究控告，BBC事件只是冰山一角，反映香港「急速全盤生態大陸化」。

民意研究所副行政總裁鍾劍華亦提到，近日多個本地網絡供應商都無法連接台灣促進轉型正義委員會官方網站，疑被封網一事，指該委員會是台灣政府成立的機構，屬台灣政府一個分支，認為其網站被封，台灣所有網站都可被封，發展下去，不同政府網站都可在港被封，呼籲市民勿對政權試探性行為掉以輕心。

另外，民意研究所於本月8日下午至15日下午舉行疫後復常指數調查，以電郵接觸群組成員，並於網上完成調查，訪問對象為12歲或以上的香港市民，成功收回4,208個樣本，結果顯示，有44.8%人認為可完全撤銷限聚令，研究所認為情況基於昨日確診個案數字只有個位數，較為少見。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！