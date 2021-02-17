網民去年5月13日號召到各區商場「和你Sing」，當日沙田新城市廣場「喜茶」店舖內設施遭人破壞，警方事後拘控數名中學生。其中一名被告早前承認刑事毀壞罪，被判社會服務令。另一名男生早前亦承認刑事損壞及抗拒警員兩罪，署理主任裁判官溫紹明認為案情嚴重，惟考慮被告年紀、有悔意及初犯等因素，判被告入更生中心。

辯方今為周姓男被告（17歲）求情時表示，被告扣押期間寫下求情信，稱已真心悔改，無論是甚麼處分都會積極面對。辯方又稱，報告推薦被告進入勞教中心，但沒詳細原因。辯方望能判更生中心，因在勞教中心服刑會較為消耗體能，被告或沒機會讀書。

欲做教師 因案底夢想破滅

署理主任裁判官溫紹明稱，本案案情無疑是嚴重，早前將被告還柙以索閱其勞教中心及更生中心等報告，報告內容正面，顯示被告已得到很大教訓，被告亦表達真誠悔意，承諾以後會奉公守法。此外，被告亦得到父母支持及關心，溫官認為對青少年罪犯而言，家人的關心及支持對他們改過自新是有良好幫助。

溫官續稱，儘管報告推薦被告進入勞教中心，但沒列出原因；而被告犯案時年僅16歲，現年17歲，考慮被告年紀、本身沒有案底、已作賠償，且有悔意，判他入更生中心。

溫官早前在周姓被告認罪後曾表示，自本案首名被告的判刑後，上級法院頒下多宗案例，對本案有約束力，不欲給予被告假希望，故拒索取感化及社會服務令報告，但索更生中心、教導所及勞教中心報告，還柙至今判刑。辯方當時求情指，周就讀中五，與家人關係良好。他希望將來成為教師，卻因本案而夢想破滅。

【案件編號：STCC2646/20】

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