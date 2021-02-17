前年11月11日全港「大三罷」示威，同日多區出現堵路，其中防暴警於柴灣道一處堵路地點清理路障時，指有男子不斷重複及持續地責罵警務人員「死黑警」、「成世執垃圾」長達3分鐘。男子被控在公眾地方作出喧嘩的行為，案件今開審。辯方卻指，當日實是在場群眾不滿警方未有處理有中年男滋擾兩名女學生，有人指罵警方「助紂為虐」，被告被誤認是罵警者。

34歲資訊科技經理陳浩倫被控在公眾地方作出喧嘩的行為罪，涉於柴灣道滙豐銀行外不斷重複及持續地責罵警務人員，及煽動人群阻礙警務人員，時長約3分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

涉案警員9614鄧啟發供稱，案發早上接獲指令前往柴灣道近怡泰街清除路障，其間被告在場不斷大聲叫喊「死黑警」、「成世執垃圾」、「強姦犯」，又呼籲在場人士「圍」警察，現場一度聚集約150人。鄧又指每當被告叫喊口號後，均獲在場人士拍掌及歡呼，他於是向被告發出警告並作出拘捕，被告聞言即拔足逃跑，最終他將被告制服拘捕帶走。

警員稱被罵「強姦犯」「殺人犯」 惟書面口供從無提及

鄧於接受盤問時同意，他沒有將被告叫喊的「強姦犯」、「殺人犯」等語句寫入任何紀錄上，又承認沒有將「成世執垃圾」中的「成世」兩字記錄下來，指「『成世』唔係太重要」。

辯方向鄧指出，被告當日被捕後頭部受傷，惟從未被安排入院治療。鄧否認，指自己先後兩次詢問被告是否需要入院，惟被告以「怕人多」為由拒絕，並強調其中一次是在警署值日官面前詢問被告。辯方指若按照指引，受傷被告拒絕就醫應記錄在案，但鄧從未就此作記錄；鄧同意指引如此規定。控方向法庭表明，打算傳召相關值日官出庭作供。

辯方在庭上播放當日片段，顯示被告曾出言指責一名在場男子滋擾兩名女學生，被告與男子發生口角，男子事後離去。辯方向鄧指出，被告曾向現場警員埋怨「搞×錯呀，睇×住個阿叔頭先搞學生妹又唔×理」，有警員稱「阿Sir做嘢唔×使你教」，另一名警員則出言威嚇「拉×佢」，被告隨即被警員按下制服，鄧不同意。

辯方再向鄧指出，事實為其他在場人士罵警「助紂為虐」，鄧誤認為是被告罵警，直指鄧作供不盡不實。鄧全數否認。審訊明天繼續。

【案件編號 :ESCC745/20】

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