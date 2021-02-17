前年反修例運動期間，8⽉18⽇⺠陣發起維園「流⽔式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛⺠主派⼈⼠被控當天組織及參與未經批准遊⾏案，辯方向法庭申請呈交監警會前專家Clifford Stott的專家報告，並申請讓身處英國的Stott以視像設備作供。代表控方的資深大律師余若海表明反對接納專家證供呈堂，直指與本案議題毫無關係，並直指不接受Clifford Stott的專家資格，質疑他在公共安全方面欠缺本地知識，而且Stott曾在網上發表報告嚴厲批評香港警方。

余若海首先指，報告附件批判警方的人群管理內部指引，根本與案發當天無關。余指辯方聲稱報告可解釋被告當天帶領市民行動有合理辯解，惟合理辯解是指主觀意圖，報告內容卻是評論被告行動的客觀效果。再者，其中一項控罪「組織未經批准集結」不能以合理辯解為抗辯。

指案件涉及事實問題 法庭毋須依賴專家意見

余若海引述報告評論，在警方沒有領導和指引之下，被告當天的行動客觀而言成功促進維園人潮流動和解散，使參與人數可超越警方估計。余舉例反駁，假設甲被控謀殺乙，甲可以爭辯他沒有意圖殺死或嚴重傷害對方，但不能說他殺人的客觀效果是成功阻止乙殺害丙，這不是合理辯解。

余指報告重點是指被告帶隊遊行，是為了有秩序地疏散集會人士，例如提到「利用顯眼橫額和知名人士帶領是非常有效的動員手法」。然而被告到底是安全疏散人群，抑或有特定目的地遊行，完全是事實問題，法庭毋須依賴專家意見，可靠觀看影片判斷，而被告應親自作供解釋意圖，援引專家說「我認同你」並無幫助。

控方又謂，辯方質疑警方案發當天「持續反對」遊行，論點不明所以，被告只要明知警方反對而參與遊行，即屬犯罪。辯方另一挑戰是針對控方事隔多月拘控被告，余若海指就算要斟酌律政司的檢控決定，也跟專家報告無關。

辯方也指專家報告關乎公共安全，但控方表示與本案控罪元素了無關係，如果法庭要處理上述議題，審訊會遭騎劫，市民定會感到不解，而警方也要為自己辯護，講解警方富有處理維園公眾活動的經驗，惟本案不是警方受審。

指Stott曾在網上發表報告嚴厲批評香港警方

對於Clifford Stott的專家資格，控方亦不接受，質疑他在公共安全方面欠缺本地知識，不知道銅鑼灣附近的安全考慮，而且Stott曾在網上發表報告嚴厲批評香港警方。法官亦謂，網上有很多相關報道。

至於辯方指控方延遲披露警方行動指令，控方大律師林芷瑩反駁，辯方早前未有提出會爭拗公眾安全議題，只提及關注警方當日沒有執法的問題，控方有及時提供文件。

案件下午再開庭，余若海補充兩份文件質疑Clifford Stott的專家資格。第一份是Stott有份撰寫、研究2019年香港示威模式的論文，余若海指文章完全否定警方行動；余自言早前代表警方，為6月12日警方在立法會外發射催淚彈，波及中信大廈外合法集會一事的司法覆核案抗辯，該案提及有利警方的證據，但Stott未有在論文提及，儘管論文在覆核案聆訊後才發表。

第二份文件為傳媒訪問，余指Stott稱在監警會專家組工作期間，感到被擺佈和置於奇怪處境，無法支持監警會的報告，並謂若重回香港的話會覺得不安全。余指香港始終是相對安全的地方，Stott的不安全之說頗為浮誇。法官回應指，更值得注意是擺佈之說，余指Stott未有交代細節。

辯方回應時重申，監警會委任Stott為專家，足見他獨立不偏頗，但法官指這是Stott離開香港前的事。

法官提到，Stott對警方的評論，例如有欠專業，只是廣泛而論，而非針對特定事件，辯方回應說Stott確曾應監警會邀請來港。法官續謂Stott自言被擺佈，卻沒有細節，辯方說文章只是一個短訪問，法官反駁指訪問附有一小時長的錄影，辯方補充Stott有透露監警會報告沒採納專家組搜集的資料，解釋了其憂慮。

【案件編號：DCCC536/20】

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