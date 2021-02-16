過了新新年，又過舊新年，我們每年都過兩個新年，兩個新年都收到賀語和禮物。我今年收到最具心思的禮物是一個刻在小酒杯底部的印章，刻上「不繫之舟」四字，賀卡錄莊子句：「飽食而遨遊，泛若不繫之舟。」

莊子的前後原文是：「巧者勞而智者憂，無能者無所求，飽食而遨遊，泛若不繫之舟，虛而遨遊者也！」意思是：靈巧的人就能者多勞，有智慧的人就多憂慮，沒有甚麼能力的人就無所求，可以吃飽飯四處遨遊，如同沒有繫上繩子的小船，自由自在飄蕩，因為放空故可以遨遊呀！

不巧不思不智不勞不憂，看來是沒有出息的人生，但實際上這是先秦思想家們所追求的身心自由的生活狀態。

《論語》說，「七十而從心所欲，不逾矩」的「從心所欲」是甚麼狀態呢？阿城在《洛書河圖》一書中，引孔子問幾個學生的志向，三人分別說要治理國家，要使百姓富足，要掌管宗廟祭祀的事，而一個正在彈瑟的弟子曾點說：我和他們三人不一樣，晚春時節，穿上春服，與五六個成人，七八個童子，到河邊洗洗澡，吹吹風，唱着歌一路回家。「夫子喟然歎曰：『吾與點也！』」（孔子說，我跟曾點一樣啊）。阿城認為，這是孔子認同的志向的終極目標，就是一種自由狀態，尤其是內心的自由狀態。

網絡女作家沉雁在一篇網文上說，她的一位阿姨跟他們講過去的苦日子，說今天日子已經過得很好了，不要不知足。她就說，你怕進醫院嗎？你怕公檢法（公安、檢察、法庭）嗎？你怕孫女放學一個人走回家嗎？你見官員敢不滿臉堆笑嗎？「手機從百度圖片裏翻出來一張照片：阿姨，你敢罵他一句嗎？」回答都是：怕怕，不敢。

當內心充滿了恐懼，即使生活中樣樣不缺，那仍然不是處於自由狀態。美國前總統羅斯福在1941年提出自由包括四個方面：言論自由、信仰自由、免於貧困的自由及免於恐懼的自由。

中國說的脫貧，即使沒有打折扣，也只是實現了四大自由中的免於貧困，而其他三項，真是想都不要想。言論自由和信仰自由，也許有的人認為不重要，只要能夠活着，有沒有言論和信仰都無所謂，但恐懼，則是每一個人都體驗着的。

孟德斯鳩說，專制政體的統治原則是「對統治者的恐懼」。香港正在實踐從自由社會向專制政體的「二次回歸」，因此對絕大多數人來說，就是從基本上享有四大自由中，首先減去「免於恐懼的自由」。香港終審法院作出裁決，只要用國安法起訴一個人，則不管他經審判後會否被裁決有罪，在未審前援引國安法第42條，就得假設有罪而不准保釋。因此，人人都有未審就要坐牢的恐懼。這正是在「二次回歸」中，對香港實現的專權政體的統治原則。

在宣稱言論自由的美國，去年大選的媒體和社交媒體也在政治利益的誘導下，完美實現對言論的封閉和審查，有學棍更公然表示反對「誓死捍衞不同意見表達權利」這句經典名句，也就是支持封鎖言論。

先秦之後，中國進入歷時2200多年的專權政治時代，以散播恐懼統治人民，統治者和各階層也處於不同的恐懼中。美國自200多年前立國後，這幾十年也進入政治正確凌駕言論自由的時代。專制極權配合金錢罪惡，人類正向着無極限的卑鄙沉淪。

在這艱難歲月，感謝賜我那印章的朋友，願我和同行者保持思想意志「泛若不繫之舟」，銘記古希臘歷史學家修昔底德的話：「幸福的秘密是自由，自由的秘密是勇氣。」

牛年祝大家幸福自由。

李怡

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