【本報訊】銅鑼灣一個有逾70年歷史的報檔，在牛年之始便遇上火警。昨清晨東主疑啟市燒衣期間失火，整個報檔幾乎燒毀，報紙雜物付諸一炬，僅鐵櫃內一批香煙未焚毀，否則損失更加嚴重。不少街坊獲悉事件後，紛紛向年邁檔主（圖）慰問甚至協助善後，盡顯人間有情。

現場是銅鑼灣波斯富街與霎東街交界，近利舞台廣場對出的一個報紙檔。清晨5時許，80歲姓沈老檔主報警求助，指燒衣期間失火，燒着鐵皮檔口，火光熊熊。消防員到場八分鐘後將火撲熄，但檔口已燒毀，一批報紙雜誌付諸一炬，檔口的帆布頂被燒至融解，事件中無人受傷。

熟客助收拾善後

早上老檔主在場收拾，他稱經營報檔超過70年，自7歲起便隨家人打理報檔，不時在檔口睡覺，亦見證時代變遷，經營報檔亦由全家變成他孤身一人，他指着附近的建築物說：「70幾年喇，由加拿大餐廳、禮頓車房。」

對於報檔被焚毀，他十分無奈，但生活逼人：「梗係要開檔啦，邊個養我吖？你估政府養你咩！」雖然維修檔口要花幾千甚至過萬元，但他依然豁達，「損失唔緊要，最緊要人平安……錢唔係問題」，尚幸存放在鐵櫃內一批香煙和飲品未燒毀。至於附近商場的保安員得悉檔主牛年當殃，即趨前慰問，其後更有熟客到來協助收拾及善後，令老檔主感到安慰。