英國外交部日前更新與香港的營商指引，由過去形容香港為國際金融中心貶為區域樞紐，並且刪去與港府有正面、前瞻性的關係等字眼，同時不再直接描述香港享有高度自治。

據《眾新聞》報道，英國外交部自2019年8月後，本周二再度更新與香港的營商指引，而這次更涉及多個方面。

新的指引特別提到《國安法》在港實施、《國安法》容許不公開審訊或送中審訊、4名民主派議員被取消資格、以及BNO簽證等內容，並且引述英國的香港半年報告，批評《國安法》削弱港人行使基本權利和自由，又重申《國安法》和DQ民主派議員違反《中英聯合聲明》。

此外，新指引認為香港的言論自由令人關注，甚至有表面證據顯示有公司因為僱員的政見、參與示威，而受到中國當局的壓力。

新指引不再直接描述香港享高度自治

原本的指引形容香港在防務和外交範疇外，例如經濟及貿易享有高度自治，新指引卻不再直接描述香港有高度自治，僅指香港在一國兩制模式下運作，《聯合聲明》表明香港在其他事務享有高度自治。

新指引亦刪去香港為國際金融中心、英國政府與港府一直互惠合作的描述，改稱香港是高競爭力的國際樞紐，及維持香港整體上是英國的主要商業夥伴、出入內地市場的關口的說法。

林浩波：英國政府對港有意識形態上的改變

前香港匯豐環球市場經濟師林浩波今日接受《蘋果》查詢時指，《國安法》實施後，不少西方國家都對涉及香港的指引作出改變，包括提醒在港國民面對無理檢控的機會可能增加，澳洲更已提示在港澳洲國民應重新考慮是否有必要留港，但營商指引的內容改變，「到目前為止，應該係得英國呢一個」。

他認為，今次英國外交部在營商指引刪除香港是「國際金融中心」的描述，若非手文之誤，將反映英國政府對香港發生意識形態上的改變，「即係覺得香港唔再係一個吸引國際投資者立足嘅地方，或者係以國際為目標嘅金融中心」。

林續指，上述改變符合近日在港發生的事件，「因為外國都有公司選擇離開香港，外國投資者對香港作為投資基地，或者集資嘅中心，而家係有個戒心，呢個係無可否認嘅事實。所以港交所至會搵一個外國人去做行政總裁，就係咁解，想令外國投資者對香港有個信心喺返度」。

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