本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港自去年11月爆發第四波武漢肺炎之後，疫情持續嚴峻，至昨日（16日）確診數字錄得3個月來最低的8宗個案，並連續兩日錄得單位數個案。政府亦是3個月來首度取消疫情記者會，然而昨日亦公佈，有約20宗的初步確診，或與農曆年假後有關。

政府在2月17日年初六凌晨突然刊憲，將4棟大廈納入強制檢測。其中鑽石山鳳鑽苑，是16日公佈的無源頭確診者住處。至於尖沙嘴柯士甸大廈和將軍澳和明苑和暢閣，則是5日公佈的2名確診者住處，但2人並非無源頭染疫。而牛頭角長者房屋彩頤居，就是2月15日公佈的無源頭確診者曾到訪之地，以及16日公佈的確診者住處。

2.16新增強制檢測大廈

2月3日至16日曾到訪這棟4大廈逾2小時者（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於18日或之前檢測；若已在14至16日檢測，可獲豁免。

至少1確診全棟驗（4棟）

●鑽石山鳳鑽苑

●牛頭角彩頤居A及B座

●尖沙嘴柯士甸大廈

●將軍澳和明苑和暢閣

昨日8宗個案中，2宗為輸入個案，6宗為本地感染，源頭不明仍有3宗，正是前日公佈的初步確診資料。而食衞局局長陳肇始就宣佈，將於明日放寬防疫措施，當中多樣處所將可以重開，包括室內外的體育場地、戲院、美容院等，而食肆的堂食亦放寬至晚上10時，並容許4人一檯，惟要進入處所市民需要掃「安心出行」應用程式或提供個人資料。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所擬於初七重開，所有員工均須於14天內進行檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應年初七（2月18日）起，重開的指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦官涌體育館（至2月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月21日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月18日）

只供 重開場所之強檢職員

●堅彌地城遊樂場（2月18至22日）

●灣仔修頓遊樂場（2月17至19日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月18日）

●長沙灣社區中心2樓（2月17至22日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月17日）

●尖沙嘴加連威老道100號（2月17日）

●尖沙嘴文化中心空地（2月17至23日）

●葵涌石籬社區會堂（2月17至21日）

●青衣長發社區中心（2月17至21日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

●大埔社區中心籃球場（2月17至26日）

只供 該區須強檢居民及職員

●杏花邨26座空地（至2月17日）

●牛頭角彩頤居地下禮堂（2月17至18日）

●鑽石山鳳德社區中心（2月17至18日）

●天水圍天頌苑頌畫閣籃球場（至2月17日）

●將軍澳和明苑和暢閣空地（2月17至18日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月16日19:40）

10,796宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

195宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多24人出院（第9471、9662、9888、9931、9946、9952、10109、10429、10490、10530、10533、10536、10548、10549、10550、10566、10587、10608、10707、10748、10765、10782、10785、10786、10787號個案），

共10,232人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

331名確診者仍留醫；

22人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611、10643號個案）；

15人嚴重（第6386、7021、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、9998、10023、10083、10431、10708號個案）；

其餘294人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月15日10:00）

兩岸疫情最新情況：大陸新增9宗確診，當中包括1宗來自河北的本土感染，其餘8宗均為境外輸入病例，廣東4宗、天津1宗、上海1宗、河南1宗，以及陝西1宗；新增10宗無症狀感染，均為境外輸入。大陸累計確診病例89,772宗，死亡病例4,636宗。台灣共有937宗確診，9宗死亡個案。

外國疫情（截至2月16日08:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.09億，全球死亡人數突破240萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,769萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.6萬。印度確診人數逼近1,091萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破986萬，死亡人數逼近24萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●美國首席傳染病專家兼總統拜登的武肺顧問福西（Anthony Fauci）接受政治新聞網站Axios訪問時表示，前特朗普政府任期尾段白宮多人感染武漢肺炎，他入白宮時都有點緊張。80歲的福西表示，自己是高危一族，一旦中招後果嚴重，但每天都要進出已成超級播毒點的白宮，的確有點緊張。

另外，福西獲得今年度以色列丹大衞獎（Dan David Prize），表揚他捍衞科學，並提倡注射武肺疫苗。他將獲得100萬美元（780萬港元）奬金。該獎表揚在科學、文化、社會福利領域作出傑出貢獻的人或團。

●英國達到本月中1,500人次接種疫苗的目標，首相約翰遜形容為前所未有的國家成就，但強調仍未能鬆懈，接種速度反而要加快。他坦言希望這次封城最後一次，解除封鎖計劃必須謹慎，確保毋須逆轉，呼籲公眾對解除封鎖抱持樂觀而耐心的態度。

●英國首相約翰遜周一向路透社表示，證據顯示疫情源頭似乎指向中國武漢，強國應該就大流行疫症訂立國際條約，以改善透明度，確保各國分享數據。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,690,574 (486,286)

印度 10,916,589 (155,732)

巴⻄ 9,866,710 (239,773)

英國 4,059,694 (117,620)

俄羅斯 4,040,505 (79,210)

法國 3,528,826 (82,374)

⻄班牙 3,086,286 (65,449)

意⼤利 2,729,223 (93,835)

⼟⽿其 2,594,128 (27,562)

德國 2,346,876 (65,288)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！