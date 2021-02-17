警方私家車前年12月在九龍一個十字路口衝紅燈，與橫過路面的電單車相撞，導致電單車司機受傷。涉案警方私家車司機被控危險駕駛罪，他今在九龍城裁判法院認罪，被判罰款3,000元、停牌6個月兼須參加駕駛改進課程。

案情指被告賴錦然（40歲）於前年12月11日傍晚駕駛警方私家車，沿亞皆老街西行線行駛，至公主道交界時衝紅燈。此時事主李曉波（47歲）在公主道北行線依綠燈指示駕駛電單車，隨即與警方私家車相撞。電單車車頭損毀，私家車則左邊車身損毀。事主意外後自行到醫院求醫，即日出院，獲批四天病假。警方草擬的案情只提及電單車事主經治療後傷勢輕微，沒有詳述傷勢。

約一個月後，被告與警員進行錄影會面，警誡下他稱當時現場的兩組交通燈，分別顯示為黃燈及紅燈，但他以為紅燈交通燈與黃燈那組是同一組燈，故此繼續駛前；但實情是該路口正準備轉紅燈。被告續稱：「之後被電單車撞到左邊後，我停車，落車後先見到路口有兩組燈。我應該要喺第二組燈（按：即紅燈）度停車。」

【案件編號：KCS512955/20】

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