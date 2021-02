民主派自前年光復區議會後,面對政府重重打壓,民政事務局局長徐英偉更擬下放區議會撥款權力予敗選建制派把持的分區委員會,民主派區議員如何be water,在有限空間另覓「出口」?曾留美學藝術長達10年的元朗區議員陳敬倫以藝術代替政治論述,深信港人能從中得到共鳴,冀以美學包裝痛苦回憶,進行一場「藝術治療」。

記者 何嘉瑤

自在欄杆設計破格的「被推倒的自由」橫額後,陳敬倫成為網上人氣熱話,頓時成為傳媒追訪對象。相關橫額沒有豪言狀語或激勵人心的標語,也沒有「男神化」的包裝,只有約幾厘米、載有張貼資料的標記貼於作品上方。有別於其他區議員大大個嘜頭的自我宣傳,如此低調,會被街坊記得嗎?

「反而依家你見我做呢啲(政治藝術),知名度係高咗。」陳敬倫不禁笑言。他接受《蘋果》訪問時直言,創作首幅《被推倒的自由》作品前,原意只是希望橫額能「活」得持久一點,不想輕易被有心人鎅爛,卻獲得意料之外的知名度。曾留美10年進修藝術、當選區議員前是視覺藝術科老師的陳敬倫認為,藝術既可以傳遞訊息,亦可以治療人心,「藝術某個程度上就係可以將一啲唔開心嘅嘢、唔靚嘅嘢,變晒做靚嘅嘢」。

新作《5個T》 覓尋被消失的「自由」與「真相」

這番話正好體現在他最新名為《5個T》的作品,欄杆上正正只有5個T。陳的構思來自一套2000年上映的港產片中的一句對白「Till they tell the truth」,欲表達港人會一直等待真相到來的一刻,呼應社會仍需沉冤待雪的事件;而懸掛「5T」的地方,正是原先擺放「自由」及「真相」系列橫額的附近,但掛出幾天就被消失,「5T」正好呼應真相未明。

陳自言,不擅長政治論述,但醉心藝術,希望能成為「自己有幾多能力嘅人,就喺佢嘅層面去付出(嘅人)」,將一己所長應用在區議員一職,將聲音轉化為符號、圖案,利用藝術創作,以「一個比較輕鬆啲、有啲啟示嘅方式咁去幫人記得(每件事)」。

已有近百件作品想法 以區議員渠道釋放

陳敬倫的作品不花巧,製作過程卻相當花心思。採訪當日,記者目睹陳先以鉛筆在木板勾出「時(代變)革」二字輪廓,再親手用電鋸沿着線條切割出不同板塊,並為板塊鑽孔,及後以綠色膠紙代替油漆,以「不定線」的方式貼上欄杆,再以衣架等工具固定作品。就這樣,已經花上4個多小時。

製作過程期間,記者問他不累嗎?陳邊微笑說「不累啊」,邊「揈手」放鬆雙手。他續分享,自己私底下已經滿有近百設計品的想法,「其實啲靈感儲咗成廿幾年未爆,依家嘗試搵一個渠道(去釋放),(我覺得)依家呢個係最好嘅渠道」,但由於非所有作品均適合用於欄杆,因此他希望未來能將辦事處裝修成畫廊,擺上自己的作品,或與其他同樣醉心藝術的區議員合作。計劃會何時開始?「隨心啦!」

冀設計古蹟保育景點行程 令每個市民變身社區藝術師

除了藝術,本身為朱凱廸新西團隊一員的陳敬倫還熱衷於文物保育、環保議題,希望未來一年能設計出一個包含十個文物古蹟保育景點的行程,推廣在地的環境保育,培養港人對社區的關懷,讓每個人都能成為社區藝術師,以藝術融合政治、連結港人,成為新常態下另類的區議員。

港府勢將區議員納入宣誓範圍,預計農曆新年後草案將提交立法會審議。問到會否擔心自己成為其中一個被DQ的區議員?陳說未有花心神在DQ問題,反而希望將時間投放予有意義的事,「做幾多、做幾少,其實市民係睇到,唔需要刻意、高調去講過你做過啲乜、成功爭取過啲乜」。陳敬倫冀以心換心,一邊以初心服務市民,一邊摸索屬於自己的區議員之職,「我覺得係要用個心去服務市民,市民係buy嘅話,咁先係有意思」。

----------------------------

-----------------------------

