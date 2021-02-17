網民前年11月發起連日三罷及「晨曦行動」等在各區堵路，17歲男生及27歲倉務員被控非法集結及違反蒙面法案件續審。庭上警員解說如何觀察犯法市民，指正常市民假使無做違法行為，受催淚煙影響時會「企定定捽眼」；做了違法事情的人則會「一邊行一邊捽」，觀點引來旁聽人士陣陣竊笑。

被告為香港西廚學院蘇姓男學生（17歲）以及倉庫管理員巢廷堅（27歲），他們共同面對一項非法集結罪，控罪指二人於前年11月13日與其他身份不明人士在新界大埔太和路參與非法集結。二人另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，控罪指蘇同日在大埔太和路身處非法集結時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品、即一個掛耳式口罩，巢則被指在太和路使用防毒面具。

昨作供時因發音不正需由裁判官連番更正的警員23911林瑞宇，今接受次被告的大律師盤問，大律師查問警員見到被告時的步速，警員答稱「不是正常步速，比較快，急步」。陳官即時翻查昨日警員作供記錄，當時稱「跑過」。警員補充，「根據步速定義，當時見到被告喺我面前急步行過，而我主觀見到被告慌張，捽緊隻眼，相信受催淚煙影響，因此覺得佢急步行，形容為跑」。大律師追問指慌張、捽眼與速度無關，但警員不同意，陳官也忍不住問，「捽眼就快，慌張就慢？」警員稱，正常市民假使無做違法行為，會「企定定捽眼」，做了違法事情的市民，便會「一邊行一邊捽」。陳官調侃說，「一個人犯罪關我事，點解關你事？」

五控罪四出錯 官對控方警方失望

大律師再問警員，警員卻又同意大律師所說，若被告正捽眼，行路不會快。他稱被告有戴手套，並以手臂捽眼。大律師又追問，次被告當時戴有防毒面具，又在捽眼，已遮蓋大部分面容，警員又如何看到次被告神色慌張？警員稱，「步姿，見佢行路方式慌張」，他又解釋，「有捽眼都會企定定，一邊捽一邊急步行，步姿會唔定」。陳官又問，「企定就唔慌張，行就慌張？」警員稱，「未必係慌張，可以係慌張。」陳官問，「憑乜嘢講行就慌張？」，警員答，「行嘅機會大啲。」

大律師向警員指出，次被告案發時並非在五六十人的人群內，警員不同意。警員截停被告後兩三秒已將被告按在地下，其間並無逃走，警員不同意，並稱被告曾用手撥開警員。警員不同意被告當時只是正常步速經過案發現場。案件下午繼續。

另外，辯方昨因控方對控罪提出連串修訂，今向法庭申請訟費。陳官指，辯方因浪費半天審訊時間，提出申請不超過5,000元上限的訟費；負責的督察以「彈殼」起訴，但證人口供早已交代為「彈頭」，督察實難辭其咎，法庭對本案控罪情況感到十分失望，五項控罪之中，四項因出錯需作修訂，情况不可接受。

但陳官指，辯方大律師有責任評估控方理據是否充分，理應一早察覺彈頭及彈殼之別，並給予被告適當法律意見，責任遠較控方更重要。儘管法庭對控方及警方十分不滿意，但訟費並非用於懲罰執法人員不合理表現，因此拒絕辯方訟費申請。

【案件編號：FLCC914/20】

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