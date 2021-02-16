【本報訊】疫情近日回落，消息指本地旅行團最快下月初重推；旅發局將推第二輪「賞你遊香港」，擴展至本地酒店住宿優惠，名額亦會加碼。同時，本地團將新增三項措施，包括要求團友掃描「安心出行」二維碼或登記資料、為團友編排旅遊車固定座位，及導遊領隊和旅遊巴司機須每14天檢測一次。

最快下月可重推本地團

《星島》昨引述消息指，旅發局早前撥款500萬元推首輪「賞你遊香港」，資助50間旅行社接待每名團友獲500元補助，提供一萬個名額，但去年因第四波疫情暫停，部份本地團押後至今仍未出發。據知，政府正考慮豁免本地團限聚要求，可復辦本地團，旅發局新一輪「賞你遊香港」更擴展至本地酒店住宿優惠，當局將邀請旅行社及酒店參與，有關計劃可令零售、旅行社、酒店、旅遊巴、導遊領隊及司機受惠。

至於政府早前撥款一億元資助旅行社舉辦「綠色生活本地遊」，每個名額補助200元的本地團，據悉有關資助僅用一至兩成，計劃原定至3月初亦會延長。今次重推本地團將新增三項指引，包括團友在旅遊巴、食肆及景點掃描「安心碼」或登記個人資料、為團友編排車上固定座位以便追蹤、導遊領隊及旅遊巴司機亦須每隔14天檢測一次。當局已與業界商討籌備復團防疫要求，若疫情穩定，3月初可望放寬。

旅發局回覆指，新一輪「賞你遊香港」除了本地旅行團，將計劃延伸至酒店業，活動將參考上一輪模式，希望能鼓勵本地消費；有關計劃正與業界商討，詳情稍後公佈。

旅遊業立法會議員姚思榮表示，重推本地團對業界有10至20%幫助，「有好過冇，始終出入境未開通，旅遊業仍然係寒冬」；又認為若政府新增措施，需有清晰指引，「等導遊同個客解釋，唔係強迫，相信客人理解」。