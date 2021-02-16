【本報訊】港鐵東鐵綫新訊號系統及新九卡車自本月6日投入服務後，連日來發生多次故障。本報獲悉，本月7日凌晨，有工程車曾於出車期間一晚出現至少19次「假衝燈」事故，即訊號系統顯示列車有衝燈情況，列車須緊急停下來，惟實際上列車沒有衝燈，可繼續前行。有專家認為上述情況是因車長未習慣新系統，不涉及安全問題。有立法會前議員認為，新系統接連發生故障令人擔憂，促港鐵盡快交代，並考慮備用方案，包括是否須轉回舊系統。

港鐵要求車長拍照作證

本報獲悉，本月7日凌晨，一列工程車運送新列車的車廂來往港鐵何東樓車廠至到羅湖編組站時，該工程車一晚出現至少19次「假衝燈」事故，即新系統發現列車衝燈，車長將工程車緊急停低，而實際上列車沒有衝燈，可繼續前行。事後港鐵額外出指引，要求車長拍攝其駕駛情況，以作證明。據悉，假衝燈情況亦出現於其他工程車。

新訊號系統原定去年9月中啟用，惟因入錯線等問題，最終延遲近五個月才正式啟用。自新訊號系統啟用後，東鐵綫接連發生故障。據悉，新、舊列車上訊號系統曾收不到行車訊號，因而改為限制手控的駕駛模式，車速限制最高時速僅22公里，列車車速如同慢駛，引致服務受阻。列車亦曾多次未能準確埋站，即出現越位情況，列車未能接收開門訊號，以致遲數分鐘才能開門。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生稱，新系統的轉燈反應較快，在人手駕駛模式時，車長誤以為系統衝燈，因而將列車停下，而實際上該燈號屬下一部列車。他指假衝燈源於車長未習慣新系統，強調不涉系統安全。立法會前議員、公民黨譚文豪指系統已試行多時，仍出現多次故障極不理想，即使有系統保護列車不會相撞，也不代表系統能存在「假衝燈」的問題，港鐵理應公開交代。