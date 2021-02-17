立法會人事編制小組通過開設1個高等法院上訴法庭法官職位。民建聯周浩鼎質疑，不少「黑衫」人士旁聽「黑暴」案件，「都唔知係咪無形想向法官施壓」，要求司法機構交代會否採取果斷措施，阻止有關情況發生。司法機構政務長梁悅賢指，如果出現秩序及保安問題，司法機構的人員和保安會適時阻止和驅散不合理行為，形容過去做法「一定程度上係有效」。

司法機構向人事編制小組申請，以每年約400萬元開設1個上訴法庭法官職位，與及每年近800萬元保留1個首長級丙級政務官、開設1個首席行政主任職位。

周浩鼎亦要求政府交代落實「遙距聆訊」的時間表，梁悅賢就表示指，政府希望今年提交主體法例，讓法院可就刑事案件進行遙距聆訊，而民事程序現時已可使用遙距聆訊，「只不過刑事（案件）方面，我哋尚待要有個法律基礎，然後先可以推進。一有法律基礎，我地就會做埋啲實務嘅指引，希望盡快落實呢樣嘢」。

民建聯主席李慧琼會上一邊指要嚴肅審批政府開位要求，一指邊稱支持今次開位，並要求司法機構交代增加上訴法庭法官職位後的成效。

梁悅賢回應稱，政府一直處理大量根據《禁止酷刑公約》提出的聲請，並指入稟上訴庭的案件中，與免遣返聲請有關的上訴由 2016年的1宗，飆升至2019年的351宗，結果為上訴庭的工作量帶來沉重壓力。她坦言，增加一名上訴法庭法官，並不足以解決當前問題，表明司法機構將以多管齊下方式處理，包括精簡流程和增聘暫委法官。

司法機構料今年內重用荃灣法院 高院將加六個法庭

梁悅賢續指，今次開設的首席行政主任職位，將會負責監督和推展搬遷高院及區院2項大型的法院大樓工程項目，以應對未來數十年的運作需要。她透露，隨着社會事件的案件增多，司法機構在中短期亦有法院的增建計劃，包括今年內重用荃灣法院，以增加四個法庭；高院亦會在未來一、兩年增加六個法庭。

司法機構提交立法法會的文件顯示，搬遷高院的項目處於初步規劃階段，相關決策局或部門正處理與附近的基建項目互有關連的事宜。搬遷區院的項目，則已進入整理運作要求及籌備招標的關鍵階段。待財委會批准撥款後，預計上述建築工程會在2022至2023年開始。司法機構亦正檢討在洪水橋、將軍澳及港島設立新裁判法院的長遠需要。

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