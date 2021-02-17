《蘋果》報道關於警隊嘅新聞，香港警察總會衝出嚟「澄清」都唔係咩新鮮事。不過，今次似乎有人仲緊張過班阿Sir噃？事源前日《蘋果》一篇關於警察「no gun」嘅報道，提到港警因為俾歐美國家抵制而冇槍用，要向東歐國家捷克埋手撲槍，之後捷克就即刻澄清話視香港同中國大陸一樣，唔會出口武器畀香港；而相關嘅捷克兵工廠都似乎唔太放心，今晚再次聯絡《蘋果》，講明落閘唔會賣槍畀港警，急急腳撇清關係呀！

喺香港警察千挑萬選之下，捷克CZUB兵工廠最終成為被選中嘅細路，不過人哋似乎唔多受落，今晚又聯絡《蘋果》再三澄清，話兵工廠所屬嘅CZ集團，同香港警察之間冇任何業務來往，亦都冇向佢哋提供或者出售任何產品，仲強調集團嘅軍備出口，係受到捷克同歐盟法規嘅嚴格管制呀。所以今次CZUB就醒目喇，始終唔係個個都同警察一樣，被外國制裁都深感光榮嘅，有事起上嚟當然係「古思堯」要緊，即係叫你「企開啲」、撇清關係咁囉。

除此之外，民主黨前立法會議員涂謹申前日接受《蘋果》訪問時，都提到歐洲國家着重人權，覺得捷克未必會肯賣槍。點知真係俾阿涂一語成讖，俾CZ集團引用咗佢嘅講法，澄清話槍械交易一事「唔存在任何不確定性」，即係講到明、落晒閘，唔會賣槍畀香港警察呀！美國唔出口，歐洲又唔賣，明益阿Sir有機會精忠報國、擁抱大灣區機遇，實行引入「攞你命三千」止暴「製」亂呀！

嗱，不過講開又講，人哋千里之外嘅捷克都咁熟書，視香港同中國大陸一樣，知道香港係「中國不可分割嘅一部份」，所以香港警察澄清還澄清，都要學人「fact-check」吓先，費事公佈咗鄧處長最唔妥嘅「假新聞」啦，係咪？

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