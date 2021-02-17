武肺疫情拖累旅遊業寒冬，有業界包括多個大型酒店集團被揭合謀定價，促成旅遊公司在其銷售處所操控景點門票和車票價格，違反競爭條例下的「第一行為守則」，遭競委會發出違章通知書。

7家企業包括6間酒店集團，涉及經營城市花園酒店、金域假日酒店、馬哥孛羅香港酒店、港威酒店、太子酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝都酒店。最後一個是旅遊櫃枱營辦商Imperial Tours Limited，設於金域假日酒店內。

案件源於一宗寬待申請。競委會調查發現，兩家互為競爭對手的旅遊服務供應商「錦倫旅運有限公司」與「Tink Labs Limited」，於2016年3月至2017年5月期間，協議訂定他們在香港多間酒店內（包括上述各方經營的酒店）銷售景點門票和車票的價格。7個企業則擔當「促成者」角色，在該兩名競爭對手之間傳達彼此的要求和訊息，積極地協助落實該安排，以統一該兩個供應商在有關酒店內的門票及車票銷售價格。

競委會指，雖然7個企業本身無從事有關票務，但積極促成合謀定價，違反了《競爭條例》的「第一行為守則」。考慮到多個因素包括他們在調查初期已積極配合、「促成者」的行為性質等，認為發出違章通知書並規定各方作出承諾，替代在競爭事務審裁處提法律程序，是最恰當的處理方法，上述各方亦接納。

5酒店企業委任顧問半年內交改正建議 再違法或面臨訴訟

上述企業在違章通知書承認違反《競爭條例》，並承諾採取實質措施提升競爭水平。Imperial Tours Limited和麗景酒店有限公司亦已承諾採取相符的糾正措施，其餘5個較具規模的酒店企業已承諾委任獨立合規顧問，識別營運問題並提出改正建議。顧問須於半年內向競委會交報告，其後再交兩份年報概述措施落實情況。如再違反，競委會可向違規企業展開法律訴訟。

競委會主席陳家殷指今次是競委會首次向促成合謀行為的企業追究法律責任，顯示除了合謀者，任何第三方若促成反競爭行為，亦可能面對法律責任。此案包含本港一些最具規模的酒店集團，執法結果亦提醒業內其他企業應避免參與類似行為。

競委會對其他涉案人士的調查仍在進行中。違章通知書及各方承諾已上載於競委會網站。

7間企業包括：

1. 中亞物業有限公司（城市花園酒店的擁有人兼經營者）；

2. Harilela Hotels Limited（金域假日酒店擁有人）；

3. Holiday Inns Crowne Plaza (Hong Kong) Inc.（金域假日酒店經營者）；

4. Imperial Tours Limited（金域假日酒店內的旅遊櫃檯營辦商）；

5. 麗景酒店有限公司（前麗景酒店擁有人兼經營者）；

6. The Hongkong Hotel Limited、The Marco Polo Hotel （Hong Kong）Limited、The Prince Hotel Limited 及九龍倉酒店管理有限公司（分別為馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店擁有人及經營者）；

7. 帝京酒店管理有限公司、Leverson Limited 及帝都酒店管理有限公司（分別為帝京酒店、帝景酒店及帝都酒店經營者）

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