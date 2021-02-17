政府疫苗顧問專家委員會昨日通過推薦使用科興疫苗，據悉，科興疫苗最快本周五抵港，明日政府會舉行記者會，交代最新疫苗接種安排。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星重申， 雖然科興第三期研究數據未在醫學期刊刊登，但委員會沒有降低標準，甚至要求更高。公共醫療醫生協會會長馬仲儀則指，若醫護成首批接種者，科興疫苗亦率先供港，醫護人員變相沒有選擇，需要「半強迫」接種，並不公平。

科興疫苗未獲世衞批准緊急使用，也未在醫學期刊刊登第三期臨床研究，昨晚疫苗顧問專家委員會開會，通過推薦使用科興疫苗，但兩劑疫苗接種相隔處21日，保護率只有約62%。據悉，科興疫苗最快本周五抵港，較德國BioNtech疫情下周抵港更快。據悉，疫苗抵港後政府仍需4至5日作準備才能正式開打，有可能可趕及本月底前開始接種計劃。

昨日政府向醫管局及承辦社區疫苗接種中心的私營醫療機也提及，部份接種中心最快本月底開始營運。

不過科興疫苗的第三期臨床研究於長者數據很少，對60歲以上長者有效率只有約50%， 外界質疑是否適合為長者接種。據悉衞生防護中心轄下科學委員會本月25日將開會討論科興適用於哪些群組接種，若要等科學委員會開會及作出決定，可能科興最快於25日後才開打。而德國BioNtech疫苗最快下周到港，同樣政府需4至5日時間準備及讓市民預約，若疫苗下周初抵港，有機會本月底開始接種，若下周後期才抵港，需3月初接種，即有機會兩款疫苗同時間可供市民選擇接種。

劉澤星：內地過千萬人接種 看不到很大不良反應

劉澤星今早在港台節目上就解畫，稱科興疫苗整體有效率50.66%，並不等於全港700萬人接種，只有350萬人受保護，指有效率的計算方法較為複雜，要比對兩組分別接種疫苗及安慰劑的人士，根據科興第三期研究結果，簡單而言有三分二人士接種後，疫苗起到保護作用。

劉澤星又謂，政府疫苗顧問專家有12人，醫學期刊的評審一般是5人進行。他們12人獨立評審後，再相討當中需要釐清的數據，重申科興提交的第三期數據顯示，疫苗安全性達世衞門檻，副作用亦是可以接受水平。他續說，內地有過千多萬人打了疫苗，看不到有很大不良反應，相信當中不少人均是60歲以上人士。

至於長者是否適合接種科興疫苗，劉澤星表示要交由衞生防護中心轄下的科學委員會決定，但他個人審視數據後，認為長者能夠安全接種科興疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦表示，為長者接種疫苗，首要考慮是安全性，其次是有效性。他說，科興疫苗雖然對60歲以上人士的有效性略低，但副作用比另一款「復必泰」少，但他說，接種疫苗是個人選擇，難以為長者做決定。

馬仲儀冀醫管局尊重醫護意願

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，雖然政府表明疫苗接種計劃屬自願性質，但社會對醫護人員、教師、安老員從業員等行業有道德期望，希望他們是首批接種者，但若科興疫苗率先供港，醫護人員變相沒有選擇，需要「半強迫」接種，對他們並不公平。

對於較早前西醫工會進行調查，指6成受訪醫護願意接種科興疫苗，馬仲儀強調相關調查不涵蓋公共醫療醫生協會的會員，認為調查結果對其他醫護造成壓力，希望醫管局尊重醫護人員的意願，不會強制要求他們何時接種疫苗。

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