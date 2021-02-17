前年反修例運動期間，8⽉18⽇⺠陣發起維園「流⽔式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛⺠主派⼈⼠被控當天組織及參與未經批准遊⾏，案件今繼續移師⻄九⿓法院續審。代表兩名被告何俊仁和李柱銘的資深大律師駱應淦，今早向法庭申請呈交英國專家Clifford Stott的專家報告，並申請讓身處英國的Stott以視像設備作供。駱應淦指，辯方將挑戰警方行動合理性、質疑警方當日維持反對民陣遊行及事後拘捕是否合理，專家意見亦會觸及被告行動有沒有合理辯解。

七名受審被告現依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。各人共同被控「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪。

昨日認罪的梁耀忠及區諾軒獲保釋候判，今起不用出席餘下的審訊。其餘7名被告繼續聆訊。與昨日一樣，黎智英與李卓⼈、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭坐在犯人欄內，餘下何俊仁及李柱銘兩人坐在犯人欄外。

黎智英開庭前由囚室進入犯人欄，向犯人欄的其他被告打招呼說「早晨早晨早晨」，精神不錯。黎捉住李卓人的手閒談數句， 其後與李柱銘隔着玻璃隔板細語。黎其後站着緊緊凝望旁聽席並揮手，旁聽席有人揮手和應。

資深大律師駱應淦今早甫開庭便申請呈交英國專家Clifford Stott的專家報告，並申請批准容許Stott以視像設備作供。他介紹Stott是群眾活動警務工作和人群心理學專家，為英國基爾大學（University of Keele）的社會心理學教授，早前亦出任監警會專家組成員，審視警方處理反修例公眾活動的工作。

駱透露，Stott會評論前年8月18日當天警方為確保公眾安全而採取的行動，及分析各被告行為與公眾安全風險的關係。辯方對警方行動合理性提出挑戰，就警方當日維持反對民陣遊行和事後拘捕是否合理，專家意見會有密切關係，同時觸及被告行動有沒有合理辯解。

駱應淦：警當日撤維園軍裝人員 做法不尋常

駱進一步解釋，當日警方不反對維園集會，集會有大量市民參加，參加者如何和平有序地進入和離開維園，是顯而易見的問題。此外，警方的人群管理行動，能否同時保障公眾安全和協助活動進行，亦產生疑問。

駱承認申請較遲提出，他指上月初案件預審時，控方尚未提供任何有關警方行動的證據。後來辯方陸續收到警方供詞，並從控方修訂版開案陳詞得悉警方當天撤走維園的軍裝隊員。駱形容警方決定非常不尋常，引起對警方如何符合守則和指引的疑問。後來辯方再收到控方提供警方行動指引，辯方遂尋求專家意見協助理解警方當日採取或沒採取的行動。辯方亦指，控方有延遲披露警方當日行動細節的證供。

法官質疑專家無法交代被告帶領遊行的意圖

法官胡雅文疑問專家證供與案情有何關係，駱補充指，公眾安全是重要因素，關乎被告為何帶領隊伍前進。惟法官指，專家無法交代被告帶領遊行的意圖，到底是出於安全理由，抑或如控方所指是有共同目的地遊行，除非被告親自作供說明，而屆時控方可考慮傳召專家證供反駁。

法官又指，當天的實際情況，法庭可自行從影片觀察，毋須專家協助。專家報告部份內容是對警方行動的批判，惟不論警方有否採取足夠行動，就算不足夠也好，現在警方並非受審；假使警方有任何失誤，也只是假設性分析，案發當天沒有因而發生任何事情。

辯方則重申，案發當天預計多達30萬人參與集會，專家證供會解釋當日的人群流動方式是唯一可行的離場安排。另外，警方內部指引要求對未經批准集結提早發出警告，但警方當日並無任何警告，也沒有指示市民如果有序地離開維園，而是撤離了100名軍裝警員，這些事項與合理性挑戰有關。

而代表黎智英的資深大狀蔡維邦表示，支持駱一方的申請。

【案件編號：DCCC536/20】

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