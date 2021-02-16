【本報訊】農曆年假結束，不少公司均按傳統派開工利是。疫情重挫經濟，今年僅少數企業願對外透露利是金額，但仍不乏大手筆企業，其中虛擬銀行眾安國際大派1,000元利是；劉鑾雄及其妻陳凱韻（甘比）逆市加碼，豪派每人5,000元利是。

旅遊業及飲食業同為疫情重災，其中縱橫遊及叙福樓集團的開工利是金額與去年一樣，未有縮水。縱橫遊維持多年做法，一般員工100元，管理層500至1,000元，受惠員工約百多名。

眾安派千元 滙豐中銀$500

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，雖然市道艱難，今年亦保留派雙封利是傳統，透露如𢭃齊三封利是約有數百元，受惠員工約800人，開支數十萬元。

迪士尼、海洋公園、大家樂、foodpanda等多間企業一改過往做法，拒向傳媒透露利是金額。大快活集團僅稱除派發「開工利是」，亦為員工膳食加餸並派發現金券及年糕和水果等。

有公司逆市加碼，最闊綽要數華人置業。劉鑾雄及其妻陳凱韻（甘比）向員工派發每人5,000元利是，較去年的2,000元大幅加碼，連同公司旗下商場現金券，每名員工共獲發5,600元利是。翻查資料，華置約484員工，預計利是金額達270萬元。

早前銀行業已宣佈牛年開工利是安排，虛擬銀行眾安國際派1,000元，傳統銀行如滙豐、中銀則向員工派500元電子利是；渣打為100元，亦可透過抽獎，額外獲50至2,000元幸運大利是。恒生的開工利是為每封20元。

多個行業的打工仔表示開工利是與往年相若，從事廣告業的林先生收到500元，慶幸未有縮水。從事飲食業的陳先生收到50元開工利是，認為利是只是老闆一點心意，自己向來不太介懷銀碼。