律政司司長鄭若驊在本月初在其網誌提到，香港在「一國兩制」、穩健的司法及法律制度下，進一步鞏固香港成為國際法律樞紐。香港大律師公會今日亦發聲明指，2020年是香港國際仲裁中心（HKIAC）「豐收年」，去年爭議金額高達688億元，是10年以來最高。公會強調，《仲裁條例》及司法獨立是保護香港繼續成為國際仲裁中心之一的重要要素。

大律師公會的聲明提到，香港一直依照《仲裁條例》處理仲裁法爭議，加上香港以「一國兩制」及司法獨立解決有關的跨境爭議及國際爭議，令HKIAC得以成功，同時又讚揚港府和律政司全心全意地發展和改善香港作為爭議解決服務中心的地位。

聲明最後提到，大律師公會歡迎香港與內地簽訂的《關於內地與香港特別行政區相互執行仲裁裁決的補充安排》，指出有關安排由專業法律人士及仲裁界執行裁決，可同時在內地和香港法院執行裁決，能進一步鞏固香港作為國際領先的仲裁中心。

另外，港府今日亦宣佈修訂《仲裁條例》，以全面實施《補充安排》，包括行使仲裁裁決範圍的定義，與國際上普遍用的《紐約公約》的「仲裁地」定義方式保持一致等。港府將於後天（19日）將《2021年仲裁(修訂)條例草案》刊憲，下周三（24日）向立法會提交草案。

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