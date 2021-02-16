是次巡查的屋苑，以將軍澳富寧花園情況最「高危」，較早前爆疫的麗晶花園更為嚴重。以抽取其中一柱糞渠檢視為例，全部隔氣管均沒有防虹吸功能，與屋苑批准圖則不符，富寧在入伙後亦未有大規模更換隔氣管；有專家質疑，當初屋宇署在驗樓時或出現遺漏，未有留意隔氣管不符圖則便批出「入伙紙」。區議員則炮轟署方失職，認為須負責為業主更換隔氣管。

1990年入伙的富寧花園，至今有31年樓齡。除今次抽查的其中一柱糞渠外，香港持牌水喉匠總會主席莫鈞雄亦聯同該會總務馬競爭，到現場視察屋苑其他喉管，發現屋苑主要採用沒有防虹吸功能的樽型隔氣，涉及地台、洗手盆及浴缸去水位，僅有極少數單位採用防虹吸隔氣，兩人對此表示疑惑，「唔知點解係咁」。

由於屋苑近100%隔氣管沒有防虹吸功能，莫估計，或原裝已採用不合規格的隔氣管，質疑屋宇署在批出圖則或驗樓時有遺漏，亦可能是大維修期間，被承辦商大批更換不合規格的隔氣管。

現場視察期間，兩人更發現屋苑其中一個低層單位，「個樽型隔氣成個甩咗」，意味若同一柱糞渠的污水帶有病毒，便可透過該位置在天井傳播，附近住戶若打開抽氣扇，更可能將病毒扯入屋內，「呢一柱（糞渠）如果有人中招，就好大機會會傳播去其他單位喇」。

當區區議員陳耀初指出，富寧花園約於20年前進行大維修，當時並未包括更換隔氣管，但若個別業戶有需要，可額外付費更換。惟他指當年只有極少數單位選擇更換隔氣管，而更換後的隔氣管亦沒有防虹吸裝置。

就富寧花園原圖則是否已沒有防虹吸隔氣管，記者翻查屋宇署「百樓圖網」，發現涉及隔氣管的圖則未有上載至網站。

本報自上月13日起，就上述事宜向屋宇署查詢，相隔22日後終獲署方回應。屋宇署表示，已檢視該屋苑排水系統的圖則紀錄，發現一張關於排水設施的標準詳圖及註釋圖則未有上載至網站，將會安排上載。

至於為何富寧花園大部份隔氣管都沒有防虹吸功能，該署未有回應，僅指根據上述圖則，屋苑的排水系統按規定設計，坐廁、廢水設備、洗手盆及地台去水等隔氣管均有反虹吸裝置，竣工證明書亦指排水系統按規例及批准圖則完成。

對於屋苑實際情況與批准圖則不符，莫鈞雄認為，情況反映當年承建商未有按圖則施工，屋宇署驗樓時亦有遺漏，「當年驗樓冇咁嚴，有睇漏眼唔出奇，外牆又難睇啲」，指於2003年沙士後，就排水系統的驗樓才較嚴謹。

陳耀初則炮轟情況「離譜」，富寧花園為私人參建居屋，「房署就算唔係負責起嘅，但點都有參與喺裏面，點解會出現有咁嘅情況呢？」他直斥屋宇署失職，沒理由要市民去承擔其失誤。他亦擔心居民及社區健康，指現時小業主若要搭棚更換隔氣管，費用高昂，「好多幾十年前買咗嘅，而家都係長者喇」，認為政府有責任為小業主更換合規格的隔氣管。

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