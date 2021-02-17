前年8月浸大學生會前會長方仲賢因購買觀星筆被捕，事件引來巿民深夜包圍深水埗警署聲援，其間警方多次施放催淚彈驅散人群，沙田區議會副主席兼松田選區議員黃學禮當日在現場調停，其間被捕。黃被控阻差辦公罪，案件今於西九龍裁判法院開審，控方傳召受匿名令保護的警員在屏風後作供，他指當時正追截一名向警方射彈珠的黑衣人，惟黃突然出現並大叫「走！」又推開黑衣人，最終黃被警員制服拘捕。

被告黃學禮（27歲）被控阻礙警務人員執行職務罪，案發於2019年8月7日在長沙灣政府合署外。辯方爭議被告的身份。

控方證人警員A供稱，案發當日凌晨一時，警方在長沙灣道及欽州街十字路口設置封鎖線。當時A在封鎖線後幫指揮官傳令，有黑衣人用丫叉向警方發射幾粒彈珠，擊中總指揮官的心口，警方舉紅旗警告。

約半小時後，封鎖線前有超過50人在十字路口聚集，警方舉藍旗。警員A供稱，當時找到涉嫌以彈珠射警員的黑衣人，他戴黑色頭盔、面巾、穿黑色衫褲和戴白色手套。及後警方推進期間，警員A發現該「彈珠人」，於是從後追趕，他指當時「彈珠人」及身邊示威者跑走，不時向後看。

當警員A跑到距離「彈珠人」約5至6米，被告突然在右方用手推了「彈珠人」背一下，並大叫「走」，被告同時減速停下，用左邊身擋着警員A去路。

警員A供稱，因自己跑得很快，不想撞倒被告，所以收慢腳步；同時發現跟「彈珠人」距離拉遠，考慮推進策略後無再追。警員A指被告的舉動阻礙了他向前進，因此把他制服在地上。

警員A供稱，被告跑時一直背向自己，而他捉着被告時是零距離，沒有時間觀察他的容貌和衣着。將被告制服在地上後，A看到被告穿藍色短袖T恤、黑長褲，亦有黑色面巾遮臉。

新聞片段看不見被告有停下及推走黑衣人

庭上播放幾段警方拍攝的片段，其中一段看到警方當時制服一名男子，警員大叫「唔係區議員大晒嘅、唔使守法嘅」。片段亦看到身穿藍色短袖T恤的黃學禮回應記者提問，指收到街坊求助，到現場時遇上警員推進，被人用盾牌向左耳壓低制服，其後被指襲警和暴動。黃其後被警方以非法集結罪拘捕。

警員A在辯方盤問下，供稱當時被告停下並用身體阻擋他前進，用左背攔住其前行的方向，令他向前跑的動作停下，妨礙他執行職務。辯方質疑，被告有否停下是重要舉動，為何A沒有記錄在警察記事冊和證人供詞，要到今天出庭作供才首次提及。警員A同意自己對被告停低一刻印象深刻，但解釋當時用最快時間記低「新鮮的記憶和細節」，未能盡錄。

辯方呈上新聞片段，指A當時向前跑，跟被告撞在一起，片段看不見到被告有停下的動作、推走射彈珠黑衣人和大叫「走啊」。警員A同意片段未有顯示，但又指自己所見情況與片段不脗合。案件明早續審。

【案件編號：WKCC1339/20】

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