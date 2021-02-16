【本報訊】政府明天起恢復晚市堂食及美容中心等處所重開，但相關員工要每14天檢測一次，全港打工仔為復工繼續逼爆19間社區檢測中心，令檢測中心錄得連續四日預約滿額，最旺場的油麻地梁顯利社區中心昨早未開門已有百人排隊，有市民擔心未做檢測不能開工，亦有人指人龍之間不足1.5米恐惹播毒危機，炮轟政府無能。

針對檢測中心連日逼爆，食衞局局長陳肇始昨稱會將每日派發深喉唾液樣本收集包的數量，由4萬個增至5萬個，並增加社區檢測中心預約名額至2.6萬個以上及增加流動檢測站，並稱明日復業的處所及食肆員工，可於本月11日至25日接受檢測，毋須趕於年初七前。至昨晚8時，19間社區檢測中心於初八前已全部爆滿，屯門兆麟、元朗天晴、元朗市東社區會堂要到下周一才有位。

外籍女用假證登記被捕

雖然政府指復業七日內仍可檢測，但有市民指公司要求做檢測才可上班，梁顯利社區中心昨晨10時前已有百人輪候，大部份無預約。飲食業員工嚴先生批政府幫倒忙，「政府叫人唔好去人多地方，但做檢測又全部喺晒度，搞笑咩？」至於會否改用深喉唾液測試，他指擔心步驟出錯影響檢測結果。

美容院員工曹小姐初七要開工，但網上預約排到本月20日才有位，因此前來排隊，但人龍距離太近，擔心「唔安全，咁多人全部喺度排都驚，要小心啲。」她承認疫情停工多時陷入經濟困難，希望早日復工。

檢測中心大排長龍，有市民改為拿深喉唾液樣本樽，昨早長沙灣政府合署普通科門診未開門已有數十人等候取樽，人龍由欽州街伸延至長沙灣道，有飲食業員工指，因平日要上班沒時間排隊做檢測，反而取樣本樽自行交收較方便。

另外，昨晚7時，旺角麥花臣球場流動採樣站的職員發現一名外籍女子涉嫌使用假身份證登記檢測，報警將她拘捕。這是連續兩日揭發的使用假證事件，前日早上一名內地女子在梁顯利社區中心被揭發用假身份證登記檢測，被警方以涉嫌「行使虛假文書」及「逾期居留」拘捕。