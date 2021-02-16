平機會日前向立法會提交文件，提議賦予平機會對「歧視」內地人行為採取法律行動的權力。另一方面，有指保安局正研究設立「辱警罪」，擬設立新法例不但禁止市民侮辱警隊，更禁止市民侮辱所有公職人員。

以上的立法，邏輯上都是當社會出現政府立場所不認同而法律未有禁止的行為時，政府便通過制度賦予的公權力進行立法，禁止市民做出該些行為。市民「歧視」內地人？那就立法禁止市民「歧視」內地人吧。市民「侮辱」公職人員？那就立法禁止市民「侮辱」公職人員吧。類似邏輯的政令，早已存在於查冊禁令一事上，政府眼見市民公開警員資料，遂向法庭申請禁制令禁止市民公開警員資料。

相傳於遠古時期，夏鯀受帝堯委託治水，夏鯀以築堤方式嘗試阻截洪水，結果非但沒有解決洪水為患的問題，反而使水位不斷升高。其子夏禹後來受帝舜委託治水，改以挖溝方式治水，使洪水得以疏導。夏禹的治水方式不但解決了洪水為患問題，更使新河水得以流至各處，供農民用作灌溉之用。

民怨有如河水，堤壩有如法律，洪水出現是果，正如民怨出現是因為政府施政不符公眾期望所致，堤壩只能防止一時間出現的洪水，卻無法疏導民怨。政府若妥善處理民怨，找出問題根源，不但能夠取得市民信任，還能提升政府威信。市民侮辱內地人，主因是政府推出的「自由行」政策妨害民生，使內地人與香港居民出現磨擦；市民與公職人員有衝突，是因為公職人員表現不佳，未能妥善服務市民；市民公開警員資料，原因亦是相關警員表現不符公眾期望。從「自由行」政策妨害民生，到公職人員表現不符公眾期望，歸根究柢都是政府施政不佳所致。治病需得治本，民怨爆煲，市民做出政府不樂見的行為，政府竟不從改善施政做起，反而立法禁止市民因政府施政不佳而做出的行為，就有如夏鯀治水一樣，最終必會使民怨再度爆發。

要市民信任就要跟民意行事

香港在主權移交以來，政治環境尚算穩定，純粹是因為以往特區政府於民怨大規模爆發時皆有所退讓，當《基本法》23條立法、國民教育等具爭議性議案被市民廣泛反對時，政府能撤回相關議案，變相疏導民怨，故沒有破壞市民對制度的信心。然而，經過反送中運動後，市民已看清楚現今政制的結構性問題，政府要重新取得市民的信任，唯一方法就是緊跟民意行事，全面進行符合民意、能夠改善民生的政策，使民怨慢慢隨時間而疏導，而不是動輒以夏鯀治水的模式立法，使民怨無從疏導。

民怨爆發就有如山洪暴發一樣，可以毫無預警可言，反送中運動的爆發即屬最佳例子。在反送中運動爆發之前，親中派在九龍西兩場補選中連下兩城，奪得兩席原屬民主派的議席，一地兩檢以至修改議事規則等受民主派質疑的議案順利通過，民主派舉行的遊行參與人數屢創新低。但在政府強推送中條例期間，從政府、親中派再到民主派，完全沒有人能夠預計到反送中運動竟會爆發。政府若依然故我，以為築上高如牆壁的堤壩就能防止民怨爆發，無視民意，不改善施政，一昧限制市民自由，民怨再次大爆炸實只屬時間問題。

楊文俊

自由撰稿人