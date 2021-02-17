武漢肺炎來襲香港逾年，令消毒殺菌用品需求大增，便攜紫外線殺菌消毒器亦大行其道。消委會測試8款便攜紫外線殺菌消毒器， 發現雖然樣本的殺菌效能均達97%以上，但其抑制病毒感染力的效能則由大約15%至>99.99%不等，表現極為懸殊。

消委會測試的8款便攜紫外線殺菌消毒器售價由220至1,480元，試驗結果顯示，半數即4款樣本對金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌的平均殺滅率由97.52%至99.95%；另有一半樣本對付2種試驗細菌的平均殺滅率都達或超過99.9%，當中1款於30分鐘的較長操作時間下，對付2種試驗細菌的平均殺菌率可超過99.99%。

不過樣本間抑制病毒活性的表現則十分參差，以甲型流感病毒H1N1作為試驗病毒，表現最差為韓國製造、售價498元的「essGee(UV one-kill multi sterilizer ESSGEE-003)」手持式消毒裝置，其抑制H1N1病毒效能平均只得14.97%；另有5款樣本抑制H1N1病毒感染力的平均效能介乎72.10%至98.85%；只有中國製造、售價599元的「59S(UVC LED Handheld Sterilizer X5)」，以及韓國製造、售價1,480元「Prime Tech(VRAY便攜式紫外線殺菌機VR-03-KKY)」兩款手持式消毒裝置樣本，可以減少H1N1病毒感染力超過99.99%。

安全方面，4款消毒盒樣本於關上盒蓋下，未有量得任何紫外線（UVC）輻照量，但當盒蓋被完全打開時，1 款樣本的紫外線燈仍然開啟，量得紫外線輻照量超出標準規定的上限，即0.003W/m2；4款手持式消毒裝置樣本，及1款設有手持模式的消毒盒樣本，於使用時量得紫外線輻照量均高於標準的上限，由0.007W/m2至1.102W/m2。

半數樣本UVC暴露皮膚眼睛13分鐘內可致灼傷

消委會亦參考國際標準在距離樣本200毫米的位置，量度其有效輻照量，4款樣本包括3款手持式和1款盒裝樣本屬高危害級別，皮膚及眼睛於短時間暴露在該等產品的紫外線下，有機會引致灼傷或損害，暴露時限由30秒至12.8分鐘。時限最短的「Prime Tech(VRAY便攜式紫外線殺菌機VR-03-KKY)」，若皮膚和眼睛暴露在該樣本的紫外線下30秒，便可能超出建議安全上限；而距離樣本愈近，時限會愈短；2款則屬中等危害級別。

消委會：使用酒精或稀釋漂白水消毒物件更穩妥

消委會提醒消費者，在日常使用中，這類紫外線殺菌消毒器的使用限制多，例如被消毒物件是否清潔無污垢、表面是否平滑、 有否重疊或被遮蔽的位置、是否在有效照射範圍，以至照射強度、時間、距離等， 都會對殺菌消毒效果構成影響，使用時亦要盡量貼近被消毒物件，並停留一定時間，才可得到較佳的消毒效果，故便攜紫外線殺菌消毒器只宜作為輔助消毒用途，使用一般的消毒方法，例如用約75%的酒精或稀釋漂白水抹拭物件表面及罅隙，較全面及穩妥。

海關檢獲3款共83件不安全便攜式紫外線消毒器

海關今日亦公佈，早前檢獲三款共83件懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。海關稱，早前接獲相關機構轉介，指6款於市面上出售的便攜式紫外線殺菌消毒器或有釋出過高紫外線輻照量的風險。海關人員隨即在各區進行巡查，並成功試購其中兩款產品作測試。

經初步調查，海關人員懷疑相關產品未能符合《消費品安全條例》的一般安全規定，遂採取行動，從一間位於尖沙咀的零售店鋪和另一間零售商位於觀塘的辦公室，檢獲該兩款共70件懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。行動期間，海關同時在上述辦公室發現另一款共13件由相關機構轉介的懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。

海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該三款產品出售。海關提醒市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性，因長時間或高劑量接觸消毒器釋出的短波紫外線（UVC），或會有損害眼睛和皮膚的潛在危險。

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