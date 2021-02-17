終審法院早前裁定，高等法院法官李運騰錯誤詮釋《國安法》條文，因此宣佈其批准壹傳媒創辦人黎智英保釋的決定無效。高院將於明日（18日）處理黎再次提出的保釋申請，但改由法官彭寶琴負責。司法機構及特首辦回覆《蘋果》查詢時，拒絕透露李運騰是否已被取消「指定法官」資格，亦無解釋為何李運騰沒有繼續處理此案。

《國安法》第44條列明，特首應當從香港各級法官中指定若干名法官，負責處理危害國家安全犯罪案件，每名指定法官的任期為一年。由於《國安法》於去年6月底正式在香港生效，因此李運騰及其他指定法官的首屆任期未滿。

不過，44條同時指出，凡有「危害國家安全言行」的人，不得出任指定法官，而在獲任期間有「危害國家安全言行」的人，其指定法官資格會被終止。

李運騰早前批准黎智英保釋後遭到建制派猛烈攻擊，全國政協副主席梁振英批評保釋決定「是2020年全球司法界最大的笑話」，《文匯報》社評李運騰欠缺「國安意識」，《大公報》評論更不點名質疑法官「玩小聰明」及「有心玩嘢」等。

黎智英日前再度申請保釋，高等法官改由彭寶琴負責處理，司法機構回覆《蘋果》查詢時拒絕評論個別案件，只稱一般而言，案件排期和委派法官處理案件的事宜，是由相關級別的法院領導或負責排期的法官決定，其考慮因素包括是否須由指定法官處理、案件性質、法官和與訟各方及其代表律師可出席聆訊的日期、法庭人手及工作安排等。

特首辦：國安委工作保密

特首辦回覆查詢時，同樣拒絕交代李運騰是否已被取消資格。發言人表示，由於指定法官的任期為一年，實際上可能有些指定法官在任期內無需審理任何《國安法》案件。發言人續指，考慮到私隱條例的規定，以及早前出現針對法官及其家人的「起底」甚或恐嚇法官的行為，特首辦認為在平衡相關因素後，目前不應披露未曾審理《國安法》案件的指定法官。

特首辦又稱，特首委任指定法官前，一般會徵詢國家安全委員會（國安委）的意見，基於《國安法》第14條列明國安委的工作信息不予公開，發言人表示指定法官的資料亦無須公開。不過，《國安法》第14條只規定國安委的工作保密，特首辦沒有解釋為何透過徵諮詢國安委而制訂的指定法官名單同樣保密，亦無解釋現時已公開部份指定法官的做法，是否等同違反了第14條。

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