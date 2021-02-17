24歲學生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指拿出電筒照射休班警長，當場被捕，事後被控普通襲擊罪，案件今續。警長庭上聲稱當日被綠光照射後感到脹痛，又指眼睛出現光影及痛楚。辯方則指警員曾威脅控告被告搶槍，又將被告頭部撞牆至流鼻血。為警長驗眼的醫生今供稱，警長於分流站時無表示眼矇，但「見我嗰陣就話矇」，又指他當時視力的確較差，但或因警員有近視，故不能斷定其視力差的成因。

被告何梓洋（24歲）被控於去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊警長3712李志健。

警長3712李志健案發後曾去醫院驗傷，其何姓主診醫生今供稱，李當日表示被照射後雙眼感到不舒服，「有啲矇」，亦有流眼水。何補充，李於分流站時「冇話眼矇」，「見我嗰陣就話矇」。其後她量度李的視力，結果顯示較正常人差；但何直言不知道李本身的視力情況，或許他患有近視，可以有多種成因導致上述檢驗結果。

醫療報告指警長無傷勢

裁判官黃士翔裁定案件表證成立，辯方沒傳召任何證人。辯方結案陳詞指，李被照射後完全沒有反應或張望尋找肇事者；若真如李所述事後感到極度不適，他沒可能如此反應，「可能佢根本唔覺、唔在意、唔知」。李曾供稱被照射後眼睛感到脹痛、要停下休息，辯方直指他誇大其詞，「有冇咁大影響呀」。再者，李的醫療報告顯示，他根本沒有任何傷勢。

辯方指，李曾供稱聽見被告大叫「死黑警！」若他兩名同袍聽見定會提及，但二人證供卻隻字未提此事，直指李的證供不盡不實，並非老實之人。辯方又指，李當時並非執勤，亦身穿便裝，被告根本不知道李是警員。黃官卻質疑若真如此為何被告要拍攝李，辯方回答被告只是拍攝惠顧「空姐牛肉飯」的人士，並非警員。黃官將案件押後至3月8日裁決。

【案件編號：WKCC2595/20】

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