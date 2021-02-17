繼規管「太空卡」後，港府再以公共安全為由，計劃加強真槍元件規管。保安局今日提出，建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》，將指定的重要火器（即真槍）元件清晰列出為《火器及彈藥條例》（第238章）所指的「槍械」。諮詢期由即日起至3月16日，為期4周。當局計劃以附屬法例形式提交立法會，並在本立法年度內完成修訂。

特區政府今僅透過新聞稿，公佈就規管真槍元件展開公眾諮詢。政府發言人指，本港涉及真槍的個案有所增加，又稱發現有不法之徒利用現時《火器及彈藥條例》（第238章）有關「槍械」定義的漏洞，將真槍元件個別付運到港，再在本地裝嵌為功能完備的真槍。當局形容有關行為是逃避法律規管，情況令人憂慮，認為有需要為真槍元件提供更清晰和具體的定義，堵塞這個法律漏洞。

當局在諮詢文件中提到，海關於2016至2019年間，共偵破24宗涉及懷疑真槍和真槍元件的走私案件；2020年的案件數目則激增至35宗，涉及超過550件真槍元件。至於警方檢獲真槍方面，2016年及2018年分別檢獲5支和20支真槍，2019年有30支，2020年回落至6支。當局同時列舉美國和紐西蘭多宗槍擊案，稱香港所檢獲的真槍型號類似的火器，常見於海外槍擊事件或恐怖襲擊。

當局又指，根據現行規例，控方須證明元件是「用作或擬用作發射投射物」，令提控時出現困難，又指澳洲、加拿大、新加坡和英國已將真槍元件納入槍械定義內，均未有要求加入此證明。

當局建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》（第238D章），將指定的重要火器（即真槍）元件清晰列出為《火器及彈藥條例》（第238章）所指的「槍械」，包括槍管、槍膛、子彈輪、槍架、槍身、機匣、槍閂、槍栓等。

當局建議設立90天的寬限期，讓受影響人士可於規例生效前處置有關元件或向警方申請牌照。政府發言人強調，有關修訂建議是為打擊不法之徒不當使用槍械威脅市民的生命及財產安全。有關諮詢文件已上載至保安局網站。而今次修例的公眾諮詢由即日起至3月16日，為期4周。政府計劃就建議修訂以附屬法例形式提交立法會，期望在本立法年度內完成修訂。

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