政府宣佈顧客年初七起進入食肆及指定場所，需要使用「安心出行」應用程式或登記個人資料記錄到訪，違規經營者將被罰停業。新措施被指疑收集市民行蹤，有資訊科技專家亦指程式索取權限遠多於防疫用途，如何避開監察惹坊間廣泛討論，幾可亂真的仿製程式、手寫填報假資料等方法隨之湧現，有大律師提醒做法或觸犯法律，但認為要搜證或執法相當困難。

香港政府以防疫為由，去年推出「安心出行」應用程式，但性質與中國的「健康碼」相似，兩者均為記錄用戶行蹤以便追蹤，但本港的使用者寥寥可數。近日政府趁假期出招，以開放晚市堂食及重新開業為條件，宣佈顧客年初七起進入食肆及指定場所如戲院、美容中心等，需要先使用「安心出行」應用程式或登記個人資料記錄到訪，違規的經營者將被罰停業3至14日。

消息一出，坊間反對聲音隨之而來，皆因該程式索取手機大量權限，包括全面互聯網功能，亦會在背景繼續運作。而創科局局長薛永恒日前在網誌寫到，正研究在程式中加入藍牙定位功能，毋須用家掃描而會自動定位行蹤，更加深市民對被監控的疑慮。

資訊科技界選委黃浩華表示，現時版本的「安心出行」較初推出時取用的權限大減，但仍遠超防疫所需；程式雖然採用AES128加密技術，惟拆解原始碼後發現，加密的資料與加密用的鎖匙同樣放在資料庫中，「簡單嚟講就即係將夾萬密碼放喺夾萬隔籬」，批評做法多餘。至於藍牙定位功能相信是採用蘋果公司的iBeacon技術，讓程式自動接收附近定位器的訊號，有安裝程式的市民可以選擇關閉手機藍牙功能保障私隱，但一些使用藍牙連接的裝置如藍牙耳機將無法運作。

黃浩華又指出，iOS及Andriod最新版本內置「暴露通知系統」，協助用戶知道自己是否曾與確診患者身處同一地點，可供各地公共衞生機構申請並加進應用程式中，不會記錄身份資料，全部資訊均被加密，僅與附近裝置交換，亦可隨時開啟或關閉該功能，但未見政府採用。

出於現實考慮，不少人紛紛討論如何能避開監控，同時繼續光顧食肆。有擅長編寫程式的網民以學術交流出發，在新措施宣佈後不到半日時間，已在「連登討論區」發表模仿「安心出行」的「漸進式網路應用程式（Progressive web application）」。記者實際試用，仿製程式毋須安裝，介面與「安心出行」十分相似，可以任意輸入地址，甚至能夠掃描「安心碼」，幾可亂真旁人難以分辨。

有網民就發現在關閉手機網絡功能時，可如常使用「安心出行」掃描「安心碼」，換言之即可準備一部無SIM卡的「鬼機」作為「安心出行」專用機。但黃浩華就提醒，要注意程式可被設定為隨時偵測網絡狀況，待有可用訊號後即發送資料，非百分百安全。同時，普遍意見認為這個做法會變相增加程式下載量，被質疑等同為政府監控賦予認受性，目前主流聲音仍然是呼籲杯葛避免使用。

有討論亦認為，既然容許手寫資料，登記時大可填報虛假姓名及電話號碼，食衞局局長陳肇始日前在記者會上，亦無回應虛假資料的質疑。不過執業大律師陸偉雄指出，若有人因為使用假應用程式或假資料，而獲得進入這些場地的許可，性質等同行騙，有機會觸犯不誠實使用電腦或行使虛假文書的罪行。但他又認為如果需要執法，搜證上有難度，因為找不到相符的登記資料，並不代表該名人士有或無去過該場所，「或者俾人delete咗，或者佢遺失咗，好多原因」，而疫情下人人戴上口罩，就算有閉路電視片段亦難以辨認身份。

政府年初五（16日）則發出新聞稿，稱「安心出行」的出行紀錄只存放在用戶手機，個人行蹤不會外洩，不構成私隱風險，籲市民安心使用。新聞稿又指有網站偽冒「安心出行」程式，可能帶有電腦病毒或為木馬軟件，構成網絡安全風險，呼籲公眾人士提高警覺，切勿信以為真、登入或下載。

面對停業風險，食肆亦不得不妥協。黃店阿木台灣麵老闆Polly稱至今亦未收到當局關於新措施的任何指引，但就指會準備一個盒子，供食客放入寫有個人資料的紙張。她坦言涉及私隱無權查核食客身份，又認為疫情下生意已大受打擊，日後更要特別安排員工協助登記資料，勢令人手更緊張，「她不封關，自己不負責防疫問題，就把東西（轉）嫁給我們全部商家。」

同處旺角區的旺囍車仔麵負責人梁先生亦相信使用「安心出行」的客人不多，會在入座時派發登記表格，讓他們在座位上填寫減省等候時間，但承認無方法亦無人手核實資料是否正確，「（被罰停業）唔擔心得咁多，見步行步。」

事實上關於追蹤市民行蹤的爭論去年已經開始，行政長官林鄭月娥早於2020年8月21日的抗疫記者會上，就曾被追問會否應保皇黨建議，採用類似中國「健康碼」的方式，限制市民光顧食肆或到訪公共場所，當時林鄭月娥回應稱有關建議「不切實際」，強調政府從無相關想法。

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