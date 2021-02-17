面對強權迫害，當事人所需承受的苦難不足為外人道。前立法會議員區諾軒因涉及8.18未經批准集結罪，先後接受傳媒訪問、又喺個人Facebook上面剖白心情，令網民都好擔心區軒嘅情況。今日區軒就喺Facebook同大家解釋，雖然最近生活不如意，但佢唔會就咁放棄，反而會更加珍惜身邊嘅一切，好好過日子。

已經承認明知而參與、組織未經批准集結兩項罪名嘅區諾軒，將會喺下月22日被判刑。早前佢受訪時提到，自己曾經被「有頭有臉」嘅人拒絕幫手寫求情信，自己亦唔敢再隨意寫文章發表意見，一字一句都透露出佢面對前途嘅迷惘、對目前狀況感到心力交瘁，搞到一班網民都好擔心區軒嘅情況。

有見及此，區軒今日同大家報平安，請大家毋須過份擔心，亦都好感激曾經幫過佢嘅長輩親友。佢接受專訪時曾經提過自己應聘大學講師失敗一事，今日佢話，相信未來都難以再應徵講師，所以決定試吓另一樣自己有興趣嘅事－賣酒，除咗喺Facebook度同網民分享買入清酒嘅經歷以及小心得，佢亦都會繼續喺Patreon寫文章。

其實講咁多，區軒都喺想同大家講，雖然依家佢唔會話自己嘅狀態係OK，但反而會更加珍惜而家擁有嘅一切，「現在最好的比喻就彷如得了癌症。你不知道自己何時突然死（失去自由），但你會不會放棄治療？我不會」，就算前路幾艱難都好，佢都會「努力摸索一條可以活下去的路」。講得啱，因為只要活下去，先有機會見到希望。

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